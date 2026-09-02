El destino del Quindío que es tendencia por tener el ‘alcalde más guapo de Colombia’: el mandatario hizo especial invitación

El Quindío fue uno de los departamentos afectados por el terremoto registrado en Colombia el pasado 10 de agosto, cuyo epicentro fue en el Chocó. La intensidad del movimiento telúrico provocó afectaciones en varios territorios como el Valle del Cauca y diversas ciudades y municipios del Eje Cafetero.

Estos son los encantos del ‘municipio padre’ del Quindío, un destino ideal para el turismo de aventura

Tras la emergencia, los alcaldes y gobernadores de las zonas afectadas han buscado transmitir un mensaje de tranquilidad a los viajeros y hacer un llamado a mantener los planes turísticos. La intención es evitar que la situación derive en una disminución de las visitas y, por el contrario, contribuir a la reactivación del turismo y al fortalecimiento de las economías locales.

Esto precisamente fue lo que hizo el alcalde de Buenavista, en el departamento del Quindío, quien llamó la atención en redes y ahora es catalogado como el ‘más guapo de Colombia’.

El mandatario local, Jhon Steban Aristizábal Rendón, hizo un especial llamado a los viajeros para que visiten este destino que tiene una amplia oferta para los turistas. Aseguró que una de las maneras de ayudar a la recuperación es visitando todos los establecimientos que hoy funcionan en el territorio como los cafés, los restaurantes, los hoteles y parques temáticos, entre otros, los cuales se encuentran operando con normalidad.

¿Cuáles son los atractivos de Buenavista?

Este municipio, apodado el ‘Mirador del Quindío’, es un lugar ideal para disfrutar del café mientras se contempla desde las alturas la belleza del Paisaje Cultural Cafetero.

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Tiene una particular geografía que está marcada por las pendientes y las montañas y desde su territorio es posible apreciar una amplia panorámica de los paisajes que rodean esta zona.

Como ocurre con buena parte de los destinos del Eje Cafetero, la naturaleza es uno de sus principales atractivos. Los visitantes pueden recorrer sus escenarios naturales, conocer la diversidad de flora y fauna y participar en diferentes actividades al aire libre. Por sus características, es una opción especialmente atractiva para quienes buscan aventura, naturaleza y experiencias cargadas de adrenalina.

Buenavista está estratégicamente ubicado y brinda una gran vista de la región. Foto: Gobernación del Quindío/API

Uno de los sitios de interés es el Cerro de las Tres Cruces, un sitio privilegiado para contemplar la geografía de la región. El recorrido hasta la parte alta se ha convertido en una de las opciones preferidas por quienes disfrutan del senderismo y el avistamiento de especies.

En este punto se pueden practicar varias actividades al aire libre y una de ellas es el parapente, en las que los más aventureros pueden observar la extensión de sus montañas y valles. Es uno de los planes más especiales para quienes buscan combinar naturaleza y adrenalina.

El municipio de clima cálido en el Quindío, perfecto para el senderismo, las cabalgatas y para montar en bicicleta

En Buenavista, los viajeros también tienen la posibilidad de realizar senderismo por el Cañón de los Juanes, el Camino de los Indios y la Microcuenca la Picota, lugares mágicos rodeados de naturaleza y tranquilidad que permiten vivir experiencias diferentes y relajadas.