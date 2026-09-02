Los seis mejores lugares de Latinoamérica para viajar en 2026, según Condé Nast Traveler; uno está en Colombia

Países y destinos específicos de Latinoamérica se han convertido en una buena opción para los viajeros que buscan diversidad de paisajes, culturas y experiencias. En esta región los turistas de encuentran con playas paradisíacas, selvas, montañas y ciudades llenas de historia y tradición.

Así es la ‘Lisboa’ de Latinoamérica: un destino de cerros y casas coloridas que sorprende a los viajeros

A esto se suma una gastronomía reconocida internacionalmente, festividades, patrimonio cultural, riqueza natural y la posibilidad de disfrutar experiencias auténticas a precios que, en muchos casos, resultan competitivos frente a otros destinos del mundo.

Dada la importancia que para los viajeros tiene planificar sus viajes, cada año la prestigiosa revista internacional de turismo de lujo y estilo de vida Condé Nast Traveler elabora un listado con los mejores destinos para viajar.

Para este 2026 incluyó seis destinos de Latinoamérica, en los que destaca uno de Colombia que vale la pena conocer y disfrutar. En la lista están: Provincia de Chiriquí (Panamá), Guadalajara (México), Medellín (Colombia), Minas Gerais (Brasil), Patagonia del Norte (Chile) y Potosí (Bolivia). Cada uno de estos destinos tiene sus propios atractivos y estos son algunos de los que destaca la publicación.

Provincia de Chiriquí, en Panamá. Foto: Getty Images

Provincia de Chiriquí

Este lugar es uno de los destinos naturales más atractivos del país. Su riqueza está marcada por importantes áreas protegidas, entre ellas el Parque Internacional La Amistad, reconocido por la Unesco como Patrimonio de la Humanidad. A este atractivo se suma el Parque Nacional Marino del Golfo de Chiriquí, un ecosistema que alberga especies como monos aulladores y armadillos. Entre julio y octubre, sus aguas también se convierten en escenario del paso de las ballenas jorobadas, que llegan a esta zona del Pacífico durante su temporada migratoria.

Catedral de Guadalajara, México. Foto: Getty Images

Guadalajara

Otro de los lugares recomendados por la prestigiosa publicación es Guadalajara, una de las ciudades que mejor representa la identidad mexicana. El mariachi, la cerámica y el tequila hacen parte de su cultura.

La playa de Latinoamérica que fue elegida como la mejor del mundo en el 2026

Indica que 2026 representa para Guadalajara una oportunidad para mostrar al mundo una faceta que combina sus tradiciones más reconocidas con nuevas expresiones culturales, gastronómicas y artísticas. La publicación señala que, aunque la ciudad ha sido durante años una joya poco explorada frente a otros destinos mexicanos, ahora está recibiendo una mayor atención internacional.

La Comuna 13 es uno de los sitios recomendados para visitar en Medellín. Foto: History Channel

Medellín

La capital antioqueña es uno de los destinos recomendados para visitar principalmente por la transformación que ha experimentado y por el crecimiento de su propuesta gastronómica, cultural y de entretenimiento. La publicación destaca cómo Medellín se ha convertido en un referente de innovación urbana, con sistemas como el Metro y el Metrocable y espacios como la Comuna 13, reconocida hoy por su arte y resiliencia. Uno de los motivos principales para ponerla en el radar de los viajeros en 2026 es su renovada escena gastronómica.

La arquitectura de Minas Gerais. Foto: Getty Images/iStockphoto

Minas Gerais

La publicación destaca la gastronomía tradicional de este lugar, su arquitectura colonial, hospitalidad y creciente escena artística y de diseño, especialmente en Belo Horizonte, capital del estado, donde están surgiendo nuevos restaurantes, hoteles y espacios culturales. Uno de sus grandes atractivos es Inhotim, considerado uno de los mayores museos de arte al aire libre de Latinoamérica.

Patagonia del norte de Chile. Foto: Getty Images

Patagonia del norte de Chile

La revista seleccionó este lugar por tratarse de una zona poco explorada, pese a su extraordinaria riqueza natural. Destaca sus lagos de origen glaciar, volcanes, bosques, ríos y aguas termales, además de lugares como el valle de Cochamó, conocido como el “Yosemite de Sudamérica”. Otro factor clave es el impulso que está tomando el turismo de conservación en la región.

La ciudad latinoamericana donde el ceviche es la estrella de la gastronomía; un plato declarado patrimonio cultural

Potosí, Bolivia. Foto: Getty Images/500px

Potosí

Potosí fue escogido por la combinación de sus paisajes naturales extraordinarios y la llegada de nuevas propuestas de turismo de mayor nivel. La revista destaca que, más allá del famoso Salar de Uyuni, la región ofrece escenarios como la Reserva Nacional de Fauna Andina Eduardo Avaroa, con la Laguna Colorada, la Laguna Verde, el Valle de las Rocas, géiseres, aguas termales y volcanes nevados. Además, hay nuevos hoteles, alojamientos de diseño y operadores que ofrecen excursiones con mayor comodidad.