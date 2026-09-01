Parece España, pero está en Suramérica: esta ciudad sorprende con sus calles blancas y arquitectura colonial

Suramérica es un destino ideal para quienes buscan diversidad, aventura y experiencias auténticas en un mismo viaje, gracias a una amplia oferta de sitios históricos, culturales y naturales, a lo que se suma una gastronomía variada, tradiciones únicas y pueblos con marcada identidad.

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En la región, uno de los destinos que ha ganado relevancia es Perú, que ofrece múltiples experiencias en un solo territorio. El país permite pasar de las antiguas ciudades y vestigios de las culturas prehispánicas a paisajes de montaña, desiertos, selvas y costas.

Son tradicionales y reconocidos destinos como Machu Picchu, Cusco, el Valle Sagrado, el lago Titicaca y Arequipa que muestran la riqueza histórica y natural de este destino, catalogado también como uno de los lugares gastronómicos más importantes del mundo, con platos y sabores que reflejan la mezcla de culturas que ha marcado la historia del país.

Panorámica de la Plaza de Armas al atardecer en la ciudad de Arequipa. Foto: Getty Images

Los encantos de Arequipa

Como se mencionó, Arequipa es uno de los destinos imperdibles en una visita a este país suramericano. Conocida como la ‘Ciudad Blanca’, es un lugar que combina patrimonio, arquitectura, gastronomía y naturaleza.

Una de sus particularidades es que es comparado con ciudades de España debido a la fuerte influencia de la arquitectura colonial de este país europeo, que se evidencia principalmente en su centro histórico. Sus iglesias, conventos, casonas, patios interiores, plazas y calles reflejan estilos heredados de la época colonial, especialmente de la tradición arquitectónica andaluza.

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Buena parte de su encanto está en el característico sillar, una piedra volcánica de tonos claros con la que fueron construidos numerosos edificios, iglesias y casonas, especialmente en su centro histórico, que fue reconocido como Patrimonio Mundial por parte de la Unesco.

Ante su belleza arquitectónica, uno de los mejores planes es recorrer calles y plazas donde es posible apreciar importantes muestras de arquitectura colonial, mientras cafés y restaurantes aportan un ambiente moderno sin perder la esencia tradicional de la ciudad.

Arequipa es una ciudad colonial para disfrutar en un viaje a Perú. Foto: Getty Images/iStockphoto

El portal Metropolitan Touring indica que el paisaje que rodea Arequipa es otro de sus grandes atractivos. En la lista de encantos naturales se encuentran, por ejemplo, los volcanes Misti, Chachani y Pichu Pichu que se aprecian en el horizonte y crean un escenario imponente para quienes recorren la ciudad.

Además de conocer sus museos y monumentos, los visitantes pueden descubrir la gastronomía local, explorar mercados y talleres artesanales o disfrutar de sus espacios de entretenimiento.

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Así las cosas, la mezcla de historia, paisajes y cultura convierte a este destino peruano en un lugar atractivo tanto para quienes viajan en familia o pareja como para los aventureros que buscan descubrir nuevos rincones de Perú, en medio de una gran belleza.