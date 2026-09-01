Encantadores destinos turísticos siguen recibiendo visitantes, pese a afectaciones por el terremoto de 7.4

El terremoto que sacudió Colombia el pasado 10 de agosto dejó daños en diferentes municipios y puso a varias regiones frente al reto de recuperarse. Sin embargo, no todos los destinos turísticos resultaron afectados de la misma manera y algunos continúan recibiendo viajeros.

Buenaventura busca reactivar el turismo después del terremoto con la temporada de avistamiento de ballenas

En medio de este panorama, el sector turístico ha insistido en que mantener los viajes hacia lugares que operan con normalidad puede convertirse en una forma de apoyar a las comunidades.

Hoteles, restaurantes, guías, transportadores y otros negocios dependen de la llegada de visitantes para mantener sus empleos e ingresos.

Entre las regiones que todavía tienen opciones para los turistas está el Eje Cafetero. Salento, en Quindío, mantiene activa su oferta de hospedaje, restaurantes y experiencias cafeteras.

El municipio también permite conocer el Valle del Cocora y sus tradicionales palmas de cera. Filandia es otra opción para recorrer calles coloridas, miradores y espacios que guardan la arquitectura tradicional de la región.

En Risaralda, Santa Rosa de Cabal también continúa como una opción para quienes buscan combinar paisajes cafeteros con descanso en sus reconocidas aguas termales.

Las ballenas jorobadas se pueden ver en Buenaventura. Foto: Getty Images

El Parque del Café, ubicado en Montenegro, Quindío, también permanece entre los atractivos que pueden visitarse. El lugar combina atracciones mecánicas con espacios relacionados con la cultura cafetera.

El Valle del Cauca, uno de los departamentos que recibió afectaciones por el sismo, también busca recuperar su actividad turística. Cali continúa brindando planes relacionados con gastronomía, cultura y salsa, mientras Buga mantiene su importancia religiosa e histórica.

Buenaventura, por su lado, cobra especial relevancia durante la temporada de avistamiento de ballenas, que se extiende hasta finales de octubre.

Las autoridades y las comunidades invitan a hacer turismo en Quibdó. Foto: Karen Salamanca.

Las personas y agencias turísticas han llamado a los viajeros a mantener sus planes cuando las condiciones permitan desarrollar las actividades con normalidad.

El Chocó también está en la lista. Aunque varios municipios sufrieron daños, destinos de la costa pacífica continúan funcionando. Nuquí y Bahía Solano son opciones para disfrutar de playas, selva, biodiversidad y avistamiento de ballenas.

Juradó también mantiene su oferta turística, mientras Quibdó permite que los turistas tengan una cercanía con la gastronomía y la cultura chocoana.

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La gobernadora Nubia Carolina Córdoba pidió especialmente a quienes ya tienen reservas que no las cancelen en los destinos habilitados: “Si tenía programación, reserva en la temporada de ballenas, no lo cancelen, no desprotejan a las familias que viven del turismo”.

Antes de viajar a las zonas afectadas por el terremoto, se recomienda verificar el estado de las vías y del destino, seguir las indicaciones oficiales y evitar zonas donde continúen las labores de emergencia.