El municipio de Cundinamarca que comparte nombre con una ciudad del sur de España, un lugar con bellos paisajes y tradición

El departamento de Cundinamarca es uno de los más encantadores del país y está conformado por 116 municipios.

Uno de ellos es Granada, ubicado en la provincia del Sumapaz, a aproximadamente 50 kilómetros al suroeste de Bogotá, lo que representa alrededor de una hora y 30 minutos de viaje en automóvil.

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De acuerdo con la Gobernación de Cundinamarca, esta población es conocida por su clima templado y sus paisajes rurales, siendo un lugar ideal para el desarrollo agrícola y residencia.

‘La puerta de Oro del Sumapaz’

La Gobernación afirma que el territorio donde actualmente se ubica el municipio era habitado por los indígenas muiscas. Granada, que comparte nombre con una importante ciudad del sur de España, fue fundado oficialmente como poblado el 20 de abril de 1935.

También conocido como ‘La Puerta de Oro del Sumapaz’, el 10 de agosto de 1995 se constituyó como el municipio 115 del departamento tras ser segregado de Soacha, según señala la CAR Cundinamarca.

En materia económica, la principal actividad es la agricultura, destacándose el cultivo de café, caña de azúcar y frutales. “La ganadería y la producción de lácteos también son actividades económicas importantes. Además, el municipio cuenta con pequeñas industrias y comercios locales que contribuyen a la economía”, agrega la entidad.

Sitios de interés

Granada tiene una altitud de aproximadamente 1.700 metros sobre el nivel del mar. Está rodeado de montañas y “cuenta con varios cuerpos de agua, como ríos y quebradas, que enriquecen su paisaje natural”.

Entre sus sitios de interés se encuentra la plaza principal. Está ubicada frente a la Casa de Gobierno y cuenta con espacios de recreación, zonas deportivas e instalaciones para eventos culturales.

De acuerdo con la Alcaldía del municipio, en este lugar se destaca la identidad del campesino granadino “en dos estatuas que representan a la mujer y el hombre, siendo uno de los epicentros de encuentro de la población y de los visitantes”.

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Otro sitio relevante es la cascada de El Silencio, un espacio natural ideal para caminatas ecológicas. Se accede a través de veredas rurales y ofrece un entorno de selva húmeda y avistamiento de aves. La caminata no es difícil, pero requiere buen calzado. El entorno es muy tranquilo y poco intervenido.

La festividades en honor a la Virgen del Carmen son destacadas. Foto de referencia. Archivo. Foto: Jorge Orozco

En materia cultural, las fiestas patronales de la Virgen del Carmen son un evento destacado.

“Cada 16 de julio los católicos le rinden tributo a Nuestra Señora del Carmen, patrona de los conductores, de los bomberos y reina de las Fuerzas Armadas de Colombia, realizando siempre una caravana que parte de las distintas veredas del municipio de Granada hasta llegar al parque principal”, agrega la Alcaldía.