No es Suesca ni La Mesa: el destino de Cundinamarca que es ideal para practicar deportes extremos; está a dos horas de Bogotá

El municipio de Nimaima es uno de los 116 que integra el departamento de Cundinamarca.

Se ubica en la provincia de Gualivá y a 74 kilómetros de Bogotá.

Uno de sus centros poblados es Tobia, que se ha consolidado por sus paisajes, ríos y montañas como uno de los destinos favoritos para practicar los deportes extremos en esta zona del país.

Se encuentra a aproximadamente a 750 metros sobre el nivel del mar, lo que genera un clima cálido con una temperatura promedio de 23 °C. Está situado entre los municipios de Nimaima, Útica, San José de la Peña y Quebrada Negra, y se encuentra rodeado por los ríos Negro y Tobia.

“El clima de este lugar es cálido, lo cual permite a los viajeros practicar deportes semiacuáticos como el torrentismo y el rafting en rápidos de niveles III y IV”, señala el portal Colombia Travel.

En los los planes también se destaca “el canopy en dos de los recorridos más altos del Latinoamérica, -a 200 metros de altura-, que permiten volar por entre montañas con una hermosa panorámica”.

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“También es muy popular la práctica de rapel al vacío en árboles y las caminatas ecológicas con pasos por puentes colgantes ideales para los amantes del vértigo y de las alturas”, agrega la publicación.

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En Tobia también es posible practicar senderismo y realizar caminatas, actividades que, en muchos casos, son necesarias para llegar hasta los lugares donde se desarrollan los deportes de aventura. Por esta razón, se recomienda llevar ropa cómoda y calzado adecuado. Es importante que los zapatos tengan una buena suela y agarre para reducir el riesgo de caídas y evitar posibles complicaciones durante el recorrido.

El canopy es uno de los deportes extremos para praticar en lugares de Cundinamarca. Foto: Getty Images

Así se puede llegar a Tobia

Para viajar desde Bogotá hasta Tobia es posible hacerlo en vehículo particular o en transporte público. En ambos casos, la recomendación es salir por la calle 80 y tomar la vía hacia Villeta.

Si se opta por el transporte público, se puede tomar un bus en la Terminal de Transporte Salitre con destino a Tobia o abordar uno sobre la calle 80, cerca del Portal de TransMilenio, con destino a La Vega. Una vez allí, es posible tomar un taxi hasta Tobia.

Quienes viajen en vehículo particular deben seguir la misma ruta y tener en cuenta que durante el trayecto se encuentran dos peajes.

Para disfrutar de los diferentes planes en Tobia, también existen agencias que ofrecen paquetes turísticos, una alternativa que facilita la organización de las actividades y permite acceder a distintas experiencias de aventura y adrenalina.