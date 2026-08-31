El país sudamericano que sigue experimentando un crecimiento en el gasto de los turistas internacionales: 899 millones de dólares

El gasto que realizaron los turistas internacionales en Brasil hasta julio de este año fue de 6.543 millones de dólares (5.620 millones de euros), lo que supone un incremento interanual del 9,4 % desde los 5.977 millones de dólares (5.134 millones de euros) previos.

Según se desprende de los datos publicados por el Banco Central de Brasil (BCB), los visitantes foráneos inyectaron solo en julio 899 millones de dólares (772,2 millones de euros) en la mayor economía latinoamericana.

El crecimiento de los ingresos fue en sintonía con la afluencia de turistas después de que en el acumulado hasta julio recibiese casi seis millones de turistas, un 12 % más.

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Los aeropuertos fueron la principal puerta de entrada de estos visitantes, con una cuota total del 68 %. Ya únicamente en julio, la tasa de turistas extranjeros que ingresaron a Brasil por esta vía superó el 77 %.

“Los 6.500 millones de dólares movilizados en los primeros siete meses muestran la dimensión de esta cadena y, con la diversificación en la promoción de destinos, el turismo internacional contribuye a la circulación de recursos en diferentes actividades y en varias regiones del país”, ha dicho el presidente de la Agencia Brasileña de Promoción Internacional de Turismo (Embratur), Bruno Reis.

El crecimiento de los ingresos fue en sintonía con la afluencia de turistas después de que en el acumulado hasta julio recibiese casi seis millones de turistas, un 12% más. Foto: Cortesía

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Brasil capta más viajeros colombianos: flujo creció un 32,10 % y marca récord histórico

Colombia se consolida como uno de los mercados latinoamericanos de mayor dinamismo para el turismo brasileño. Entre enero y mayo de 2026, Brasil recibió 90.289 visitantes colombianos, el mejor registro histórico para ese periodo y un crecimiento de un 32,10 % frente al mismo lapso de 2025. El resultado confirma una demanda sostenida por el país vecino y se da en un contexto regional favorable, marcado por el avance de la conectividad aérea y por el aumento de los viajes internacionales hacia Brasil.

São Paulo, Río de Janeiro, Distrito Federal, Santa Catarina y Pará figuran entre los destinos brasileños más buscados por los colombianos, una preferencia que muestra la diversificación del interés por el país. La demanda ya no se concentra únicamente en el turismo tradicional, sino que combina grandes centros urbanos, cultura, naturaleza, gastronomía, negocios, eventos y destinos con buena conectividad.

El crecimiento de Colombia se enmarca en el buen momento del segmento aéreo latinoamericano. Entre enero y mayo de 2026, América Latina registró un aumento de un 16,93 % en las entradas por vía aérea hacia Brasil, el mejor resultado histórico para ese periodo. En América del Sur, el avance fue de un 16,32 %, también con récord acumulado, lo que refuerza el papel de la conectividad regional en la ampliación del flujo internacional hacia distintos destinos brasileños.

*Con información de Europa Press.