Meghan, duquesa de Sussex, aseguró sentirse “profundamente angustiada” luego de conocerse las acusaciones contra su padre, Thomas Markle, señalado por presuntamente poseer una colección de imágenes de abuso sexual infantil.

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La noticia causó preocupación y llevó a la esposa del príncipe Harry a pronunciarse públicamente, además de revelar que hace ocho años había recibido información sobre señalamientos inquietantes contra él.

El caso salió a la luz después de que el periódico británico The Sun informara que Thomas Markle hijo habría encontrado imágenes indecentes de menores en la vivienda su padre, ubicada en Filipinas. Según el medio, el hombre denunció el hallazgo ante las autoridades del país.

En declaraciones el diario británico, Thomas Markle hijo explicó la razón de su decisión. “Cuando encontré este material, quedé horrorizado y no tuve más remedio que denunciar a mi padre”, afirmó.

De acuerdo con la publicación, el denunciante aseguró haber encontrado “cientos, si no miles” de imágenes de abuso sexual infantil, presuntamente almacenadas en cajas y discos duros de computadores.

También señaló que informó a organismos estadounidenses, entre ellos el FBI, el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados y la Policía de Pensilvania.

Por su parte, la unidad contra el abuso infantil del Departamento de Justicia de Filipinas confirmó a CNN que el asunto se encuentra “bajo investigación”.

Thomas Markle padre, sin embargo, rechazó rotundamente las acusaciones. En declaraciones al Daily Mail, calificó los señalamientos como “un montón de mentiras” y aseguró que no tenía los equipos informáticos desde que salió de México junto a su hijo en 2025.

“Estoy conmocionado, herido y muy molesto por las acusaciones que ha lanzado mi hijo en mi contra. Jamás podría hacer aquello de lo que se me acusa”, manifestó.

Samantha Markle, otra de las hijas de Thomas, también negó que las acusaciones fueran ciertas y sostuvo que su hermano se las habría inventado. Además, afirmó que su padre no tenía acceso a esos computadores desde hacía dos años y sugirió que otras personas podrían haberlos utilizado.

En medio de la controversia, Meghan reveló que en 2018 fue informada sobre una carta enviada a la Policía Metropolitana y a la unidad de protección especializada de la familia real.

Según explicó, el documento contenía “acusaciones inquietantes y perturbadoras” contra su padre, que supuestamente estaban siendo investigadas. No obstante, no precisó a qué señalamientos se refería.

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La duquesa también relacionó el distanciamiento familiar con la protección de sus hijos.

“Mi decisión de no permitirle tener contacto con nuestros hijos se debió a una sola razón: protegerlos”, señaló.

Finalmente, Meghan manifestó su deseo de que las autoridades esclarezcan los hechos y que la seguridad de los menores se la prioridad. Mientras avanzan las investigaciones, las acusaciones continúan siendo objetivo de controversia y Thomas Markle mantiene su negativa a los señalamientos.