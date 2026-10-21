Así le robaron el reloj al candidato Lula da Silva en pleno evento de campaña presidencial

Flávio Bolsonaro y Luiz Inácio Lula da Silva se disputarán la Presidencia de Brasil el próximo domingo, 25 de octubre, en una segunda vuelta, luego de que ninguno de los dos candidatos superara el 50 % de los votos el pasado 4 de octubre.

Así fue la ‘jugada’ de Flávio Bolsonaro para que Lula da Silva aceptara ir a debatir con él

El senador que representa la derecha, Bolsonaro, y el actual presidente de izquierda que busca la reelección, Lula da Silva, están realizando los últimos eventos de su campaña esta semana.

En el marco de estos, el líder de izquierda vivió un momento que no pasó desapercibido y que en las últimas horas se viralizó en redes sociales.

De acuerdo con la evidencia gráfica y comentarios de los internautas, el candidato que busca la reelección habría sido víctima del robo de su reloj personal en medio de la aglomeración cuando le ofrecía la mano a los que serían sus simpatizantes.

“Vamos a sacar a patadas al comunista dictador de Brasil”: Milei arremete contra Lula da Silva en pleno evento público

En un video difundido en redes sociales, se evidencia el momento exacto en el que el político tenía contacto con la aglomeración. Cuando volvió a levantar los brazos para saludar a más personas, se le vio completamente sorprendido al percatarse de la ausencia de su accesorio en la muñeca.

A continuación, el video:

Lula estaba saludando a sus votantes y le terminaron robando el reloj kjj Igual que las marchas de aca https://t.co/Rvx2nwkYry — ElBuni (@therealbuni) October 21, 2026

Lula da Silva no se ha pronunciado al respecto; sin embargo, en la evidencia gráfica se logra apreciar cuando un personaje que pasa desapercibido en la aglomeración le arrebata el accesorio al candidato.

Este particular hecho se habría presentado en uno de los eventos de cierre de campaña, en Brasilia, donde el líder de izquierda consiguió una convocatoria masiva de sus simpatizantes.

Sobre este hecho, reaccionó el presidente de Argentina, Javier Milei, quien abiertamente ha mostrado su apoyo a su oponente, Flávio Bolsonaro. “100 años de perdón”, publicó el líder de derecha argentino, sin decir más.

Varios internautas han citado un refrán que tendría relación con el comentario de Milei: “Ladrón que roba a ladrón tiene 100 años de perdón”.

La contienda electoral que vive el país latinoamericano tiene tintes muy similares a los de la más reciente elección presidencial en Colombia. Un candidato de izquierda se enfrenta a un candidato de derecha en segunda vuelta y este último tiene más probabilidades de ganar, según diferentes encuestas y análisis.

Flávio Bolsonaro lidera las probabilidades con un sólido 62,9 % de respaldo en el mercado de predicciones de Polymarket. Foto: Captura de pantalla

El presidente que ahora busca la reelección, Lula da Silva, medirá fuerzas el próximo domingo frente a su oponente, el senador Flávio Bolsonaro, y en las urnas serán los brasileños quienes definirán quién comandará el país hasta 2031.