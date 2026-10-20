El tenebroso negocio del gota a gota que se mueve entre Pereira y Brasil. Redes sicariales bajo investigación

Una investigación de la Policía de Pereira dejó al descubierto el tenebroso negocio que se mueve en medio de los préstamos gota a gota.

La macabra modalidad que se abrió paso en el país por cuenta de las afugias económicas del ciudadano tradicional estaría relacionada con redes de sicariato que han traspasado fronteras.

Steven Soto, según la Policía, investigado por usura, lavado de activos y asociación criminal. Foto: Policía

Según la Policía de Pereira, tres investigaciones llevan a un mismo punto: los préstamos gota a gota y redes de sicariato transnacionales.

De acuerdo con la autoridad policial, las investigaciones apuntan a movimientos internacionales de dinero, presunto lavado de activos y posibles vínculos con organizaciones criminales.

En Pereira, dos procedimientos relacionados con requerimientos de la justicia brasileña y una investigación por homicidio exponen distintas dimensiones de un fenómeno que conecta operaciones financieras clandestinas con pesquisas adelantadas en varios países.

Dineros que se han movido a través de plataformas de pago revelan una trazabilidad desde São Paulo a Colombia; los recursos estarían conectados con un crimen que ocurrió en la reconocida avenida Circunvalar de Pereira.

Según la investigación, la pista apunta a 122.000 reales brasileños que condujeron a la operación Manaos Internacional.

En el caso, de acuerdo con la Policía, comienzan a aparecer nombres como el de Edwin Orlando Ramírez Rodríguez.

Edwin Orlando Ramírez Rodríguez, requerido por Brasil, según la Policía. Foto: Policía

Esta persona —dijo la Policía de Pereira— era requerida por las autoridades brasileñas mediante notificación roja de Interpol por los delitos de usura, lavado de activos y asociación criminal.

Según la investigación, sería uno de los líderes de una estructura dedicada a los préstamos ilegales bajo la modalidad de gota a gota, con operaciones en São Paulo, Brasil.

Uno de los elementos centrales del expediente son los movimientos financieros registrados entre septiembre y diciembre de 2022.

Durante ese periodo, Ramírez Rodríguez habría movilizado más de 122.000 reales brasileños mediante transacciones fraccionadas, transferencias bancarias y operaciones a través de PIX, el sistema de pagos instantáneos de Brasil.

Investigan redes de sicariato tras el macabro negocio del gota a gota en Pereira. Foto: Adobe Stock

Los investigadores buscan establecer si estas operaciones pretendían dificultar la trazabilidad de los recursos y ocultar dinero de origen ilícito.

La ubicación del requerido fue posible gracias al intercambio de información entre la Policía, la Dijín y las autoridades brasileñas.

“La coordinación permitió materializar el procedimiento en territorio colombiano y avanzar en las actuaciones correspondientes al requerimiento internacional”, indicó la Policía.

En otra operación de la Policía de Pereira se retuvo a Steven Soto, requerido por las autoridades brasileñas mediante notificación roja de Interpol por usura pecuniaria, blanqueo de capitales y asociación criminal.

De acuerdo con la información investigativa, Soto se movilizaba entre Perú, Colombia y Brasil, y estaría vinculado a una red de préstamos clandestinos conocida como gota a gota internacional.

Las pesquisas también señalan posibles contactos con cabecillas de La Cordillera e integrantes del Primer Comando de la Capital (PCC), organización criminal brasileña.

Según la Policía de Pereira, “los casos de Ramírez Rodríguez y Soto tienen un elemento concreto en común: ambos eran requeridos por Brasil y fueron ubicados en Pereira. Su localización evidencia la importancia del intercambio de información entre países cuando las investigaciones superan las fronteras nacionales. Un homicidio en la Circunvalar y las finanzas del gota a gota internacional”.