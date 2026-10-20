Las recientes revelaciones de María Claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, sobre los responsables del magnicidio del precandidato presidencial, tienen a la fuerza pública y la Fiscalía siguiéndole la pista a los responsables materiales e intelectuales.

Iván Márquez, jefe de la Segunda Marquetalia. Foto: AFP

SEMANA conoció el más reciente organigrama de la fuerza pública sobre la Segunda Marquetalia. Allí aparece como cabecilla principal Luciano Marín Arango, alias Iván Márquez.

Luego, la estructura se divide en dos: Dirección Nacional y Dirección Intermedia.

En la Dirección Nacional figuran Jhon Jairo Bedoya, alias Rusbel o Rumba; Alberto Cruz Lobo, alias Enrique Marulanda, y Julio Enrique Rico, alias Nelson Robles.

En la Dirección Intermedia figuran: Nelson Díaz Osorio, alias Iván Alí, Enrique Muñoz, alias Villa, William Danilo Malaver, alias Gerson González, Luis Cabrera, alias Diego Obando, y José Barragán, alias Eider Cardona.

Miguel Uribe Turbay fue asesinado hace más de un año. Aunque la Fiscalía ha logrado la condena de los sicarios y autores materiales del crimen, siguen las dudas por conocer quién dio la orden. Foto: SUMINISTRADA A SEMANA POR EL EQUIPO DE PRENSA DEL CONCEJAL ANDRÉS BARRIOS

Debajo de estos dos listados aparecen como cabecilla de la estructura Acacio Medina, Gener García Molina, alias Jhon 40 con 280 hombres bajo su mando. Alias Madio o doble Cero, cabecilla de la Teófilo Forero con 192 integrantes. Diógenes Medina alias Gonzalo o Chalo, cabecilla comisión 41 y Edison Cifuentes Hernández, alias Richard o Antonio, cabecilla del frente 53 Edison Romaña con 48 integrantes.

Recientemente en entrevista con María Isabel Rueda, María claudia Tarazona, viuda de Miguel Uribe Turbay, señaló que había surgido nueva información sobre la Segunda Marquetalia en el crimen de su esposo.

“Le voy a revelar este dato. Ayer llegó una información muy importante a la Fiscalía que próximamente será revelada. Le adelanto: resulta que en Vaupés o en Guainía, no estoy segura, pero en uno de estos dos lugares, hay una mina ilegal que está a cargo de un personaje que se llama Enrique Marulanda”, dijo Tarazona.

Claudia Tarazona. Esposa de Miguel Uribe Turbay Foto: SEMANA

Agregó que: “Enrique Marulanda es el hijo de crianza de Sandra Ramírez, la excongresista, y es hijo biológico de alias Tirofijo. Él es el encargado de custodiar y gerenciar esa mina ilegal. Que le pertenece a John 40, que hace parte de la Segunda Marquetalia”.

“Este señor Enrique Marulanda dio la orden, no la intelectual, sino la material. El hijo de Tirofijo, hijo de crianza de Sandra Ramírez, dio la orden y la coordinó”, añadió Tarazona.