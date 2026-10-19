Ricardo Orrego se pronunció tras la imputación de cargos de la Fiscalía General: “Mi mayor prioridad ha sido y será mi familia”

Este lunes, 19 de octubre, la Fiscalía General le imputó los delitos de acto sexual violento y acoso sexual al periodista y presentador deportivo Ricardo Orrego.

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En la audiencia, que se realizó de forma reservada, la Fiscalía General indicó que el comunicador “se valió de su experiencia y posición dentro de la empresa” para acosar a un grupo de periodistas y practicantes.

Tras la imputación, Ricardo Orrego publicó un video en su cuenta de Instagram en el que manifestó que es inocente de los cargos y que así lo demostrará junto con su equipo de defensa.

Ricardo Orrego y Jorge Alfredo Vargas. Foto: COLPRENSA

“He decidido dirigirme a ustedes, porque tras siete meses de un profundo silencio, considero que es el momento adecuado para hablar. Esta pausa no fue fortuita, fue decisión consciente”, aseveró.

El periodista deportivo expresó que este proceso penal ha afectado su hogar y su vida.

“No puedo negar que el impacto en nuestras vidas ha sido muy fuerte. Esta situación ha alterado la tranquilidad de mi hogar. Ha significado el fin de un ciclo en mi trabajo y ha puesto a prueba mi reputación profesional”, señaló.

“Mi mayor prioridad ha sido y será mi familia”, dijo.

Orrego agradeció a su familia por el apoyo en el proceso penal. “Les pido perdón por el dolor que esta situación les ha causado. Son la razón principal por la que estoy dando la cara con la frente en alto”, indicó.

Finalmente, aseguró que ante los estrados judiciales demostrará su inocencia, expresando que atenderá todas las citaciones que se le hagan.

“Las conductas que se investigan involucran asuntos sumamente delicados, que nuestra sociedad con toda razón exige que se tomen con la mayor seriedad (...). Considero que los hechos sean evaluados con total responsabilidad, objetividad y estricto apego a la ley para que la verdad prevalezca”, enfatizó.

En este caso, la Fiscalía General no solicitó ninguna medida restrictiva de la libertad contra el periodista.