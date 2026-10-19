Ricardo Orrego no aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía por acoso sexual

En una audiencia que se adelantó de forma reservada, el presentador de deportes y periodista Ricardo Orrego no aceptó los cargos de acoso sexual y acto sexual violento que le imputó la Fiscalía General.

Orrego fue señalado de haber acosado de manera sistemática y permanente a varias periodistas y practicantes dentro de las instalaciones del Caracol Televisión.

Los hechos se habrían presentado entre los años de 2012 y 2024, tiempo en el cual Ricardo Orrego fungía como director de deportes.

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“El entonces presentador deportivo, al parecer, se valió de su experiencia y posición de poder dentro de la empresa a la que estaba vinculado para acercarse a las víctimas y, en diferentes ocasiones, mantener contacto físico sin consentimiento, así como enviarles mensajes de carácter lujurioso a través de redes sociales”, precisó la fiscal del caso.

Fuentes cercanas a la investigación le señalaron a SEMANA que el ente investigador cuenta con pruebas sobre los mensajes que le envió el periodista deportivo a diferentes mujeres en la red social Instagram.

En estas, les hacía invitaciones a salir o a tener encuentros dentro del canal. En contra de Orrego existen cinco denuncias.

“Las afectadas son tres periodistas, una practicante y una estudiante universitaria. En ese sentido, un fiscal del Grupo de Tareas Especiales para la investigación y judicialización de violencias basadas en género en entorno de medios de comunicación”, añadió el ente investigador.