El Centro de Servicios Judiciales de Paloquemao fijó la fecha para la realización de la audiencia de imputación de cargos contra el periodista deportivo Ricardo Orrego.

Gonzalo Córdoba Mallarino, presidente de Caracol Televisión, habló por primera vez de los casos de presunto acoso sexual

Orrego deberá presentarse junto a su defensa el próximo lunes 19 de octubre, a las 4 de la tarde, ante un juez de control de garantías de Bogotá.

El periodista y presentador será vinculado a un proceso penal por su presunta participación en los delitos de acoso sexual y acto sexual violento.

La Fiscalía pidió aplicar un “enfoque diferencial de género” en el proceso contra el presentador Jorge Alfredo Vargas. https://t.co/if1kX8q65f https://t.co/N7afpCUHfh — Revista Semana (@RevistaSemana) August 3, 2026

En este caso, existen cinco víctimas reconocidas que lo han señalado de ejercer conductas abusivas y con connotación sexual dentro de las instalaciones del Canal Caracol, en el occidente de Bogotá.

Los hechos se presentaron, según confirmó la Fiscalía General, entre 2012 y 2024.

Fuentes cercanas al caso señalaron que contra Ricardo Orrego existen copias de chats y mensajes en redes sociales en los que hacía, al parecer, constantes insinuaciones a periodistas.

Fiscalía pidió aplicar un “enfoque diferencial de género” en el proceso penal contra Jorge Alfredo Vargas

SEMANA registró en julio de este año el testimonio que dio la periodista Tatiana Cruz en un espacio digital en el que expuso el presunto acoso que habría sufrido por parte del reconocido presentador.

La comunicadora detalló que en una ocasión aceptó acompañarlo a una reunión informal con la intención de recibir orientación profesional, pero en el encuentro el también comentarista deportivo le habría expresado que para ascender en la industria “tenía que estar dispuesta a todo”.

“Ahí fue cuando me forzó y le echó candado al carro… no me dejó salir y ahí fue cuando se acercó a mí. (…) Me forzó a dar un beso… Un señor que me triplica la edad. Quedé en shock y no sabía qué hacer”, manifestó durante la entrevista.

El presentador Jorge Alfredo Vargas comparece en la audiencia de imputación de cargos. La Fiscalía lo vinculó a un proceso penal por el delito de acoso sexual. https://t.co/if1kX8q65f https://t.co/YRIna66h3R — Revista Semana (@RevistaSemana) August 3, 2026

Otra víctima que hizo público su testimonio fue Laura Daniela Murillo, quien tenía 21 años cuando ejerció sus prácticas en Blu Radio en 2022. La mujer explicó que una foto junto al presentador habría terminado en una serie de actos que consideró como acoso sexual.

“Estoy acá al lado de la máquina de dulces, ¿quieres venir? Nos damos un besito de buenas noches”, fue uno de los mensajes que le habría enviado con insinuaciones a la periodista.

Debido a estos hechos, el pasado 24 de marzo, el Canal Caracol anunció la salida de Ricardo Orrego.

“Hemos decidido dar por terminado el vínculo laboral con el señor Ricardo Orrego (…) Estas decisiones no contribuyen a un juicio de valor sobre los hechos denunciados, ni implican una conclusión sobre responsabilidades individuales”, indicó el canal.