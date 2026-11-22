Autoridades de Montería adelantan las labores de búsqueda de Leonardo Echeverry, un joven de 22 años que cayó a las aguas del río Sinú luego de que la embarcación en la que viajaba chocara contra un tronco y volcara. Los otros ocho ocupantes fueron rescatados.

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Así ocurrió el accidente en el río Sinú

La emergencia se registró el sábado 21 de noviembre, aproximadamente a las 9:10 de la noche.

Según informó el alcalde de Montería, Hugo Kerguelén García, la lancha había salido del sector del barrio El Recreo y transportaba a nueve jóvenes.

De acuerdo con la información publicada, la embarcación colisionó contra un tronco que se encontraba en el río Sinú. El impacto provocó que sus ocupantes cayeran al agua.

Ocho de los jóvenes fueron rescatados, mientras que Leonardo Echeverry, de 22 años y oriundo del municipio de Planeta Rica, continúa desaparecido.

15 horas después del accidente, todavía no había noticias sobre su paradero.

Tras conocerse la emergencia, organismos de socorro de Montería y unidades de la Policía Metropolitana San Jerónimo activaron las labores para encontrar al joven.

El alcalde Hugo Kerguelén confirmó el caso a través de su cuenta de X y aseguró que la Policía Nacional y el equipo municipal de Gestión del Riesgo trabajan para localizarlo.

“Hoy lo único que importa es encontrarlo. La Policía Nacional y nuestro equipo de Gestión del Riesgo lo buscan sin descanso. A su familia: ‘No están solos, estamos con ustedes’”, expresó el mandatario.

Anoche, hacia las 9:10 p. m., una lancha con nueve jóvenes que salió del sector del barrio El Recreo chocó contra un tronco en el río Sinú. Ocho fueron rescatados. Un joven de 22 años sigue desaparecido. Hoy lo único que importa es encontrarlo. La Policía Nacional y nuestro equipo de Gestión del Riesgo lo buscan sin descanso. A su familia: no están solos, estamos con ustedes. De noche el río no avisa. Por eso la ley prohíbe navegar en embarcaciones menores después de las 6:00 p. m. Esa norma no es un capricho: salva vidas. Cumplirla depende de cada uno de nosotros. — Hugo F. Kerguelen G. (@kerguelenhugo) November 22, 2026

Alcalde recordó la prohibición de navegar de noche

A propósito de lo ocurrido, el alcalde Kerguelén recordó que existe una restricción para la navegación de embarcaciones menores por el río Sinú después de las 6:00 de la tarde.

El accidente ocurrió alrededor de las 9:10 p. m., es decir, después del horario mencionado por el alcalde, quien insistió en la importancia de respetar esta medida para evitar emergencias.

“De noche el río no avisa, por eso la ley prohíbe navegar en embarcaciones menores después de las 6:00 p. m. Esa norma no es un capricho: salva vidas. Cumplirla depende de cada uno de nosotros”, manifestó.

Mientras continúan los operativos, las autoridades mantienen la búsqueda de Leonardo Echeverry y su familia permanece a la espera de noticias sobre su paradero.