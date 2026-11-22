La situación de orden público en el departamento del Cesar parece agravarse. En las últimas horas, fuentes del Ejército y habitantes del municipio de La Jagua de Ibírico, en Cesar, denunciaron que droben sobrevolaron el hospital donde están siendo atendidos los 13 soldados que resultaron heridos tras un ataque con explosivos a una base militar de la región.

Todo inició cuando en horas de la noche del pasado sábado 21 de noviembre, al menos 1 soldado murió y otros 13 resultaron heridos tras el atentado con explosivos, drones y un presunto carro bomba que tenían como objetivo el Batallón Especial, Energético y Vial N° 2 del Ejército Nacional en el municipio de La Jagua de Ibirico.

Un soldado muerto y 12 heridos deja ataque terrorista contra el Ejército en el departamento de Cesar

Los uniformados heridos fueron trasladados hasta el hospital de La Jagua, pero en medio de la atención médica que les debían brindar, fuentes del Ejército y habitantes del municipio confirmaron que drones estuvieron sobrevolando el área. Una situación que generó zozobra y preocupación para quienes estaban cerca a las instalaciones del hospital.

La alerta también encendió las alarmas de las autoridades frente a estas aparentes acciones terroristas y el riesgo en el que podrían estar inmersas las personas que viven a los alrededores del centro médico en Cesar.

Recompensa por los responsables

Mientras se dio este nuevo hecho amenazante, la Gobernación de Cesar confirmó en su cuenta de X una recompensa de 50 millones de pesos para dar con los responsables detrás del crimen de un militar y las heridas a otros 13 uniformados tras el ataque a la base en La Jagua.

La Gobernación anunció: “Tu información ayudará a dar con los responsables del ataque terrorista en La Jagua de Ibirico. Toda la institucionalidad está lista para recibirte. Absoluta reserva”.

La recompensa llegó gracias a que la Gobernación de Cesar puso 30 millones de pesos y la alcaldía de La Jagua de Ibírico puso 20 millones para tener información que permita dar con los responsables de este nuevo atentado terrorista en Colombia.

Lo más grave de esta situaciones es que los ataques con drones bomba se ha convertido en una de las principales armadas en Colombia, con más de 300 ataques registrados en lo que va de 2026 y 58 integrantes de la fuerza pública muertos, según cifras de la Fundación Ideas para la Paz.