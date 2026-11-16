El reconocido ganadero y agricultor Juan Salazar Romero fue secuestrado a plena luz del día en el municipio de Tamalameque, Cesar.

En los videos de las cámaras de seguridad del sector se observa cómo un hombre portando un arma de largo alcance se baja de una camioneta blanca con platón.

Inmediatamente se dirige al lugar donde estaba el ganadero, quien departía con un grupo de amigos. Tras amenazarlo, lo obliga a subirse al vehículo.

En el video se observa a otros dos hombres fuertemente armados portando fusiles y con los rostros cubiertos.

El ganadero, de 68 años de edad, es padre de la expersonera del municipio de Tamalameque, quien fue víctima de secuestro en el año 2025.

La exfuncionaria estuvo plagiada durante nueve meses por parte de la guerrilla del ELN. “Estamos en movimiento con el Ejército Nacional y la Policía. Ya tenemos identificadas las placas de la camioneta en la que fue subido y lo estamos buscando en todo el sector con el objetivo de regresarlo sano y salvo al seno de su familia”, explicó el secretario de Gobierno municipal, Eduardo Esquivel.

Las autoridades de los municipios aledaños ya fueron alertadas para que cierren las vías de escape.