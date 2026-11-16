El meteorólogo Max Henríquez llamó la atención sobre los cambios que comenzarán a registrarse en las condiciones climáticas de Colombia a partir de este miércoles. Según su pronóstico, buena parte del territorio nacional experimentará un aumento de las temperaturas y una disminución en las probabilidades de lluvia.

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De acuerdo con el especialista, durante esta jornada se presentarán las primeras manifestaciones de un comportamiento atmosférico que marcaría las condiciones del tiempo en los próximos días en gran parte del país.

A través de sus redes sociales, Henríquez señaló que el panorama estará caracterizado por temperaturas más elevadas y una menor posibilidad de precipitaciones, aunque aclaró que este comportamiento no se extenderá a todas las regiones.

Este miercoles tendremos ya las primeras manifestaciónes de lo que se supone que se viene en materia de lluvias y temperaturas en la mayor parte del país, salvo el Pacífico y el trapecio amazónico. Suben las temperaturas y bajan las probabilidades de lluvia. A prepararse! https://t.co/ymtfsZE6Rb — Max Henriquez Daza (@HenriquezMax) November 16, 2026

Según la información compartida por el meteorólogo, las condiciones atmosféricas comenzarán a cambiar progresivamente este miércoles, con un incremento de las temperaturas y una reducción de las probabilidades de lluvia en la mayor parte del territorio colombiano.

Sin embargo, el comportamiento será diferente en dos zonas del país: la región Pacífica y el trapecio amazónico, que quedarían por fuera de esta tendencia general.

El especialista destacó que estas primeras señales permitirán observar cómo evolucionará el panorama meteorológico durante los próximos días.

¿Qué se espera para las regiones de Colombia?

El pronóstico apunta a un escenario de condiciones más cálidas y menor presencia de lluvias en buena parte del país. Esto significa que varias regiones podrían experimentar jornadas con temperaturas más altas y menos precipitaciones.

Por su parte, el Pacífico colombiano y el trapecio amazónico mantendrían un comportamiento distinto frente a la tendencia anunciada.

Max Henríquez alertó por temperaturas en Colombia. Foto: @maxhenriquezdaza / Getty Images, respectivamente.

Ante este panorama, Henríquez hizo un llamado a la población para estar preparada frente a los cambios que se avecinan en las condiciones del tiempo.

“Suben las temperaturas y bajan las probabilidades de lluvia. ¡A prepararse!”, fue el mensaje del meteorólogo.