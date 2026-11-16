Periodista de Cúcuta denuncia presunto acoso judicial tras publicaciones sobre irregularidades en la Cámara de Comercio

La Fundación para la Libertad de Prensa (Flip) encendió las alertas por lo que considera un grave riesgo para la libertad de expresión y el ejercicio periodístico en Norte de Santander.

La organización rechazó la demanda civil interpuesta por Israel Bahar Levi, expresidente de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio de Cúcuta, contra el periodista Gabriel Augusto Angarita, a quien le reclama $287.617.650 por presuntos daños morales.

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La acción judicial también contempla solicitudes relacionadas con el patrimonio del comunicador, el retiro o la corrección de contenidos publicados y órdenes sobre sus futuras publicaciones. Para la Flip, estas pretensiones podrían convertirse en un mecanismo de censura contra un periodista que ha dedicado su trabajo a investigar asuntos de interés público.

Angarita, director del medio de comunicación TV Cúcuta y presidente del Círculo de Periodistas de Norte de Santander, sostiene que la demanda hace parte de una serie de acciones judiciales que se han emprendido en su contra después de divulgar investigaciones sobre presuntas irregularidades administrativas y electorales en la Cámara de Comercio de Cúcuta.

Según su relato, las publicaciones realizadas durante los últimos años han estado relacionadas con actuaciones de directivos de esa entidad, entre ellos Israel Bahar Levi, quien permaneció durante aproximadamente 20 años en la Junta Directiva.

“Se trata de una serie de señalamientos y publicaciones que hemos hecho en los últimos años desde el medio de comunicación TV Cúcuta como periodistas sobre presuntas irregularidades en la Cámara de Comercio de Cúcuta, documentadas y publicadas inclusive por medios nacionales. Han tenido como común denominador la presencia de un líder gremial que se llama Israel Bahar Levi, que completó 20 años en la Junta Directiva de la entidad hasta este año”, explicó el periodista.

Panorámica de Cúcuta. Foto: Autor anónimo

Angarita asegura que, además de la demanda civil, ha enfrentado acciones de tutela que, a su juicio, hacen parte de una estrategia de presión judicial que afecta tanto su trabajo como la sostenibilidad económica del medio de comunicación.

“El señor, muy cercano a Juan Fernando Cristo, se ha encargado junto con algunos directivos de la Cámara de iniciar un proceso de acoso judicial contra mí mediante tutelas. La última noticia que indignó al gremio y también a la Flip es que interpuso una demanda civil por daño moral contra mí, exigiendo cerca de 286 millones de pesos”, manifestó.

El comunicador señala que uno de los asuntos que ha generado mayor controversia tiene que ver con las presuntas irregularidades en los procesos electorales de la Cámara de Comercio, especialmente frente a las próximas elecciones de la entidad.

En ese sentido, aseguró que recibió en su oficina a tres antiguos funcionarios de la institución, quienes le entregaron documentos y testimonios sobre supuestas prácticas irregulares relacionadas con las afiliaciones de empresas y la participación de votantes.

“A mi oficina llegaron tres exfuncionarios de la Cámara de Comercio con documentos en mano, contándome lo que hace ese grupo que domina la Cámara de Comercio. Son tres cosas gravísimas. Una, las afiliaciones masivas que son ilegales según los estatutos. Para votar en la Cámara de Comercio de Cúcuta se necesita ser afiliado, no registrado, y esa afiliación debe tener mínimo dos años de antigüedad”, sostuvo.

De acuerdo con el periodista, los documentos entregados por esas fuentes señalarían que durante el Miércoles Santo de 2024 se habrían inscrito cerca de 300 empresas afiliadas en horas de la noche. Angarita aseguró que cuenta con soportes relacionados con los pagos y las consignaciones de esos procedimientos.

También denunció que más de 10 funcionarios de la Cámara de Comercio estarían participando en los procesos electorales mediante afiliaciones a empresas que, según las fuentes consultadas, serían inexistentes o de papel.

“Hay más de 10 funcionarios de la Cámara de Comercio que están afiliados y votan teniendo empresas fantasma, es decir, no tienen empresa y lo han hecho en las últimas elecciones. Se afilian con unas empresas de papel y votan. Esa información fue entregada por los testigos, exfuncionarios, y denunciada por ellos mismos hace un mes en la Superintendencia de Sociedades, que es la entidad que regula las elecciones en las cámaras de comercio”, afirmó.

El periodista también relacionó sus investigaciones con otros episodios que han generado cuestionamientos sobre el manejo administrativo y financiero de la institución. Entre ellos mencionó la adquisición de un software por aproximadamente 1.000 millones de pesos, cuyo pago, según su versión, se habría realizado por adelantado sin que el sistema entrara en funcionamiento oportunamente.

A esto sumó los cuestionamientos por la compra de un lote destinado a una nueva sede de la Cámara de Comercio, asunto que, de acuerdo con Angarita, fue llevado a una acción popular por parte de un antiguo directivo debido a posibles restricciones en el uso de recursos públicos para esa inversión.

El comunicador también recordó publicaciones relacionadas con antiguos procesos electorales y con la participación de empresarios cuestionados en algunas planchas. Como ejemplo, mencionó el caso de Delmer Ardila, a quien identificó como integrante de una lista que recibió respaldo de Bahar Levi en unas elecciones anteriores y sobre quien, según afirmó, existían actuaciones relacionadas con medidas de extinción de dominio por más de $12.000 millones.

Amenazas y afectaciones al ejercicio periodístico

A las acciones judiciales, Angarita agregó un episodio de intimidación que, según su testimonio, ocurrió después de una publicación relacionada con uno de los empresarios mencionados en sus investigaciones.

El periodista aseguró que fue citado a la residencia de una persona y que allí recibió expresiones que interpretó como amenazas. Aunque indicó que no presentó una denuncia formal ante la Fiscalía, afirmó que la situación fue puesta en conocimiento de la Unidad Nacional de Protección (UNP) y de la Secretaría de Gobierno.

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“El señor me citó y es de esas amenazas que tú no puedes reportar porque son más peligrosas que cualquiera. En la cara me dijo: ‘Yo no soy de denuncias, yo actúo como quiero’. Me lo dijo en la casa de él. Eso no lo denuncié en la Fiscalía, pero sí lo sabe la UNP y lo sabe la Secretaría de Gobierno”, relató.

El comunicador aseguró que la acumulación de procesos judiciales y las intimidaciones han tenido consecuencias en su vida personal y en la operación del medio de comunicación, especialmente por los costos que implica asumir su defensa.

“Eso me tiene maniatado, amarrado, esa amenaza, pero también el acoso judicial con las tutelas y con esta demanda por cerca de 285 millones, que prácticamente es acabar con el medio de comunicación. Me tiene desgastado, desde lo psicológico hasta lo económico. Uno consigue ayuda de amigos, psicólogos para el proceso, abogados, pero hay que pagar y eso ha sido un golpe fuerte”, señaló.

Frente a este panorama, Angarita pidió que su situación tenga mayor visibilidad y que se garantice el ejercicio independiente del periodismo, especialmente cuando las investigaciones involucran a dirigentes gremiales y asuntos de interés ciudadano.

“Que se visibilice mi situación. Es una buena oportunidad también para el Gobierno actual de que muestre el respeto a los medios. Por un lado hay medios con agenda propia, sesgados, pero por el otro tenemos también periodistas independientes, medios independientes, que también estamos siendo atacados por líderes de la izquierda, en este caso Juan Fernando Cristo y su amigo Israel Bahar Levi, quien domina la Cámara hace 20 años”, manifestó.

Por su parte, la Flip advirtió que las pretensiones de la demanda pueden tener un efecto intimidatorio sobre el trabajo de Angarita y sobre otros periodistas que investigan a sectores con influencia económica y política en la región.

“En Cúcuta, investigar a quienes ejercen cualquier tipo de poder no puede poner en riesgo la subsistencia de un periodista o de un medio de comunicación. Cuando la presión judicial inhibe estas investigaciones, la ciudadanía también pierde su derecho a estar informada”, señaló la organización.