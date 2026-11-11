Presidente De La Espriella reveló por qué usó uniforme camuflado del Ejército: “Por eso me visto como soldado”

En medio de una agenda regional que lideró el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, en Roldanillo, Valle del Cauca, se refirió a la imagen que se hizo viral en redes sociales usando un uniforme camuflado del Ejército.

Fue abatido alias Negro Perea, uno de los principales cabecillas del Clan del Golfo: Abelardo De La Espriella lo confirmó

En medio del discurso que estaba dando en esa región del país, el presidente interrumpió el balance sobre el apoyo a los damnificados por el terremoto para hablar sobre ese episodio.

“Así que tengan la certeza de que este Gobierno, de que su presidente está comprometido y soy un soldado de la patria. Por eso me visto de soldado, porque vine a servirle a Colombia. Porque honro a los héroes, policías y militares”, indicó el mandatario colombiano.

Así mismo, indicó en su intervención: “Porque no tengo otro pensamiento distinto a ayudarle a la gente que lo necesita y a libertar a nuestro país de la injusticia, de la desigualdad, de la pobreza y de los criminales”.

El presidente Abelardo De La Espriella reveló por qué usó el uniforme del Ejército en Cúcuta: “Soy un soldado de la patria. Por eso me visto de soldado, porque honro a los héroes, policías y militares”. https://t.co/f0wz5K8LNE https://t.co/ViBVe5TtmK — Revista Semana (@RevistaSemana) November 11, 2026

“He venido aquí a ofrendar mis mejores años por esta patria. No he venido a quejarme, he venido a resolver y estoy seguro que con la ayuda de Dios y el concurso de todos los colombianos vamos a reconstruir entre todos a nuestro país. Vamos a construir la Patria Milagro”, insistió el jefe de Estado.

También dejó de presente: “Nos vamos a levantar de las cenizas como el ave fénix porque los colombianos nunca la hemos tenido fácil. Los colombianos siempre resolvemos en medio de la adversidad y eso es precisamente lo que nos hace un pueblo valiente, lleno de ardentía y capaz de reponerse ante los problemas.

“Hoy más que nunca estoy firme por el Valle del Cauca, firme por Roldanillo y firme por la patria. ¡Que viva Cristo Rey! ¡Que Dios los bendiga!”.

El presidente usó el uniforme del Ejército en Cúcuta al momento de realizar una revisión del bombardeo que ordenó en contra de las disidencias de las Farc de alias Calarcá.

En su cuenta de X, entregó detalles del operativo: “Desde Cúcuta les muestro a alias Barba Chivo o Costeño, uno de los hombres de confianza de alias Andrey Avendaño y cabecilla de comisión de la estructura 33 de la facción de Calarcá. ¡Este narcoterrorista sobrevivió a un bombardeo de nuestras Fuerzas Militares y hoy está en poder de las autoridades!”.

“Con 11 años de trayectoria criminal, es señalado de participar en asesinatos de líderes sociales, ataques con drones explosivos contra nuestra Fuerza Pública, extorsiones, reclutamiento de menores y desplazamiento forzado de comunidades”, anotó.

Tras aparecer con uniforme camuflado del Ejército, Abelardo De La Espriella publicó contundente imagen en sus redes sociales

Finalmente dio a conocer que “la Operación NOAH, ejecutada en Tibú, Norte de Santander, deja un resultado contundente: seis capturados, cuatro muertos en desarrollo de operaciones militares, siete fusiles y 15 granadas para drones incautados. ¡Diez integrantes de esta estructura criminal fuera de combate!“.