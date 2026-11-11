Denuncian millonario sobrecosto en la compra de un lote para universidad en Meta

Concejales y líderes sociales del departamento del Meta, como Jhon Payares, director de la organización 2R ONG, alertaron un incremento injustificado que se habría presentado en el valor de un lote de nueve hectáreas que se destinaría construir una ciudadela universitaria en el municipio de Puerto Gaitán.

Desde la corporación de derechos humanos expresaron “su preocupación” por la intención de la alcaldía de ese municipio de adquirir el predio “por un valor cercano a los 13.000 millones de pesos”, sin embargo, advirtieron que el año pasado esa misma cantidad de terreno “habrían sido negociada entre particulares por aproximadamente 180 millones de pesos”.

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El documento firmado por Payares Burgos, director de la ONG, también destacó que el avaluó comercial a finales de 2024 sobre un terreno prácticamente similar, se estableció “un valor aproximado de 300 millones de pesos por hectárea”.

Ese sobrecosto que se habría registrado en la compra de dicho lote para la universidad en Puerto Gaitán provocó que concejales y líderes de la región le pidieran explicaciones a la administración municipal para que sustenten con estudios técnicos, avalúos independientes y documentos verificables cómo se llegó al avalúo de 13.000 millones de pesos.