Revelan conclusión de la reunión entre el general Caine y el Comandante de las FF.MM. en Bogotá

Una nueva reunión de un alto mando militar de los Estados Unidos se llevó a cabo en Bogotá. El encuentro se dio entre el general Dan Caine, Presidente del Estado Mayor Conjunto de los Estados Unidos y el comandante de las Fuerzas Militares, el general Erick Rodríguez, entre otros.

Al concluir la reunión, según el general Rodríguez, se acordó con Estados Unidos fortalecer las capacidades terrestres, aéreas, marítimas y fluviales de las Fuerzas Militares de Colombia.

“Y permite articular esfuerzos para enfrentar las amenazas transnacionales que afectan la seguridad y la estabilidad del hemisferio. La confianza mutua, la interoperabilidad y la integración de capacidades consolidan nuestra acción conjunta y nos permiten avanzar hacia objetivos comunes en beneficio de la seguridad regional”, dijo el general Erick Rodríguez.

Añadió que: “las amenazas narcoterroristas trascienden las fronteras nacionales y exigen una respuesta coordinada entre los Estados. Por ello, la cooperación internacional es fundamental para enfrentarlas con contundencia, proteger nuestra soberanía y garantizar la seguridad de los colombianos”.