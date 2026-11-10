“Esto es ridículo. Representante, usted gana 50 millones al mes”: le dicen a Mafe Carrascal ante nueva controversia

El senador de Salvación Nacional, Germán Rodríguez, reprochó a la representante María Fernanda Carrascal, del Pacto Histórico, por cuestionar si el presidente Abelardo De La Espriella cuenta con un permiso para portar arma de fuego.

El interés de la congresista surgió luego de las imágenes que circularon en redes sociales durante los operativos que el jefe de Estado adelantó en Santa Marta, donde se le vio con un arma al cinto.

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Carrascal acudió a una tutela para que el Departamento de Control y Comercio de Armas, Municiones y Explosivos certificara si De La Espriella tiene permiso vigente para portar el arma, si el elemento está registrado y quién es su propietario.

Un juez indicó que los derechos de la representante fueron vulnerados al no recibir la respuesta al derecho de petición y ordenó que fuera resuelto en las próximas 48 horas.

Frente a este escenario, se pronunció el senador Germán Rodríguez, quien es defensor del presidente y promotor de su estrategia de seguridad: “Esto es ridículo. Representante, usted gana 50 millones al mes”.