Tras elección de Luz Stella Murgas en la presidencia de la Andi, así reaccionó su contendor

Era también uno de los opcionados para ocupar la presidencia de la Andi, y, de hecho, había estado en ese gremio durante 8 años, ocupando distintas posiciones directivas.

Juan Camilo Nariño, actual presidente de la Asociación Colombiana de Minería-ACM, envió un mensaje, luego de la elección de Luz Stella Murgas, para ocupar el cargo durante dos años, en reemplazo de Bruce Mac Master.

“Participar en el proceso de selección del nuevo presidente de la Andi ha sido un verdadero honor. Gracias a los miembros de junta que respaldaron mi nombre”, afirmó el directivo gremial.

Luz Stella Murgas Maya Foto: Naturgas / Cortesía

Acto seguido, se dirigió a la escogida, de quien dijo: “es una gran amiga y profesional. Le deseo muchos éxitos y cuenta con toda mi disposición para trabajar juntos por un sector empresarial fuerte, que construya acuerdos por el desarrollo del país”.

En su pronunciamiento, Nariño también se refirió a la ACM, gremio que seguirá liderando. “A la junta directiva y a sus empresas afiliadas, gracias por su respaldo. Sigo comprometido con una minería que genere inversión, empleo y oportunidades para Colombia”, aseguró.

La elección de Murgas, en la reunión adelantada por la junta de la Andi este martes 10 de noviembre, habría sido con una votación unánime, según fuentes cercanas al proceso.