Segundo round en la tutela del coronel (r) Plazas Vega contra la serie Palacio, de Netflix

El pasado 6 de noviembre se estrenó en Netflix la serie Palacio que hace referencia al Holocausto del Palacio de Justicia. En la producción se citan nombres reales de varios de los personajes que hicieron parte del mencionado suceso histórico.

La serie ha generado todo tipo de comentarios y motivado un debate sobre los hechos ocurridos hace ya 41 años.

En el tráiler, en los promocionales y desde el primer capítulo se hace mención al papel que tuvo el coronel Luis Alfonso Plazas Vega en el caso de los desaparecidos del Palacio.

Bajo la narrativa audiovisual se le señala de haber tenido participación y conocimiento en estos hechos.

Conmemoración de los 40 años de la toma del Palacio de Justicia. Foto: Colprensa

Pese a que el excomandante de la Escuela de Caballería del Ejército fue absuelto por la Corte Suprema de Justicia en 2015, tenía condenas de 35 años de prisión que existían en su contra.

Por esta mención y el hecho de ignorar el fallo de la Corte Suprema, los hijos del coronel Plazas Vega radicaron una acción de tutela que pide la protección de los derechos fundamentales que consideran vulnerados con esta omisión.

Coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega fue designado como embajador de Colombia en Perú

Pese a que en una primera instancia se rechazó la tutela, en días recientes presentaron una impugnación, la cual ya fue admitida para su estudio por el juzgado 35 civil municipal.

Por, esto, le pide a la productora que se realicen varias aclaraciones al inicio y al final de cada capítulo con el fin que el espectador no entre en conclusiones equivocadas.

“Incorpore, en cada escena de la serie ‘Palacio’ en que aparece o se menciona el personaje que representa al coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega, una sobreimpresión en tipografía legible, que permanezca en pantalla durante toda la escena y que no altere su imagen, diálogo, ni montaje, con el siguiente texto: ‘Personaje recreado con fines de ficción. Su contenido no corresponde a hechos reales ni a lo establecido por las decisiones judiciales”, recalca la acción judicial.