Coronel (r) Luis Alfonso Plazas Vega fue designado como embajador de Colombia en Perú

El Gobierno de Abelardo De La Espriella designó al coronel (r) Alfonso Plazas Vega como embajador de Colombia ante Perú. La decisión se tomó a pesar de que ese país ya había recibido el beneplácito de Thania Vega, exsenadora del Centro Democrático y esposa del coronel Plazas.

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Se trata de uno de los cargos diplomáticos con mayor relevancia para el país por las relaciones que se buscan recomponer por las diferencias diplomáticas que se presentaron en el gobierno del expresidente Gustavo Petro con Perú.

El exmandatario se había alineado con Pedro Castillo quien tuvo que dejar el poder por un intento de autogolpe de Estado en 2022. Un año después, se afectaron las relaciones diplomáticas con ese país cuando la expresidenta Dina Boluarte decidió retirar a su embajador en Colombia. Petro respondió con el mismo llamado.

Aunque en 2025 ambos gobiernos anunciaron que volverían a nombrar embajadores no se ha tratado de una relación sencilla entre dos países limítrofes.

Con Perú también hay un caso clave y es la controversia bilateral por la isla Santa Rosa, en el río Amazonas, que ha generado una fuerte disputa entre sus pobladores y los estados por la soberanía del territorio.

El tema es que la isla habría surgido tras la firma del el Tratado Salomón-Lozano, firmado entre ambos países en 1922 para definir las fronteras y ratificado en el Protocolo de Río de Janeiro de 1934, por lo que se ha hablado de volver a tratar el asunto, sin embargo, ambos países siguen en la disputa por el territorio.

En ese sentido se espera que el gobierno de Fujimori acepte el beneplácito de Plazas Vega para llegar a representar diplomáticamente a los colombianos en ese país.

Thania Vega, esposa del coronel Plazas, ya había recibido el beneplácito de ese país. Foto: Semana

De otro lado, el nominado embajador ante Perú fue absuelto en septiembre de este año por la investigación que se adelantaba en su contra en Estados Unidos por el asesinato del exmagistrado auxiliar Carlos Horario Urán en medio de la Toma del Palacio de Justicia en 1985.

Según manifestó Plazas Vega sobre ese caso, frecuentemente se habla de una “brutal” respuesta del Ejército pero se defendió diciendo que gracias a esa contundencia fue que se logró la libertad de 263 personas y reclamó que no hay claridad sobre personas inocentes que hayan sido asesinadas por el Ejército Nacional como se ha intentado culpar.

En el caso del exmagistrado Urán afirmó que es una tragedia para la familia pero cuestionó que se haya orientado la responsabilidad al Ejército cuando realmente considera que fue el M-19 quien habría perpetrado ese asesinato, según una sentencia judicial.