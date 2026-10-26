Los dos grandes favoritos a ganar el Balón de Oro 2026: Lamine Yamal pierde fuerza y se aleja

Entre Harry Kane y Kylian Mbappé se debate el ganador del Balón de Oro 2026. Aunque Lamine Yamal también estaba en carrera, ha perdido fuerza en las últimas horas y todo apunta a un mano a mano entre el inglés y el francés.
Ambos asistirán a la gala programada para este lunes, 26 de octubre, en el London Palladium de Londres (Inglaterra). Los futbolistas del Real Madrid, que llevaban dos temporadas consecutivas sin acudir al evento, harán una excepción en esta oportunidad.
Ese gesto ha disparado los pronósticos a favor de Mbappé, quien está ilusionado con ganar las votaciones a pesar de no haber conseguido títulos recientes con el cuadro merengue y la selección francesa.
El delantero de 27 años fue la figura del clásico de Barcelona vs. Real Madrid disputado el domingo y después de esa victoria habría dado pistas sobre la posibilidad de ganar el Balón de Oro. El video de la conversación con su amigo Redouane Bougheraba, tomado por las cámaras de DAZN, le está dando la vuelta al mundo.
attendez j’rêve ou ????????? pic.twitter.com/TzjJ4vkagx— 𝓜𝓛_𝓙𝓷𝓡🏴☠️ (@en_screedd) October 26, 2026
Confianza en el Bayern Múnich por Harry Kane
Pero Harry Kane no se rinde y en el Bayern Múnich hay plena confianza de verlo recibir el Balón de Oro 2026 en su tierra natal. “Por supuesto, estaríamos absolutamente encantados si Harry Kane ganara el Balón de Oro. Harry establece nuevos récords año tras año, pero sus 73 goles para el Bayern y la selección de Inglaterra tienen un significado particular esta vez”, indicó Jan-Christian Dressen, CEO del conjunto bávaro.
Kane ha querido apartarse de la discusión sobre sus posibilidades de ganar la votación; sin embargo, admite que sería un premio merecido por lo hecho en la temporada 2025/2026.
El delantero inglés cuenta con el respaldo de sus compañeros, entre ellos el colombiano Luis Díaz, quien ha dicho públicamente que su favorito viste la camiseta número ‘9′ del Bayern.
“Ya sabía que hacía muchísimos goles, pero compartir todos los días con él, ver lo que hace en los entrenos, ver la mentalidad que él tiene, eso creo que me deslumbró aún más. Para mí es el candidato número uno”, dijo Lucho en declaraciones para ESPN.
Además de Harry Kane, Kylian Mbappé y Lamine Yamal, hay 27 candidatos más esperando por conocer su puesto final y el resultado de las otras categorías.
Lista de nominados al Balón de Oro 2026
- Jude Bellingham (Inglaterra/Real Madrid)
- Pau Cubarsí (España/FC Barcelona)
- Marc Cucurella (España/Real Madrid)
- Ousmane Dembélé (Francia/París Saint-Germain)
- Luis Díaz (Colombia/Bayern Múnich)
- Bruno Fernandes (Portugal/Manchester United)
- Gabriel Magalhaes (Brasil/Arsenal)
- Erling Haaland (Noruega/Manchester City)
- Achraf Hakimi (Marruecos/París Saint-Germain)
- Harry Kane (Inglaterra/Bayern Múnich)
- Khvicha Kvaratskhelia (Georgia/París Saint-Germain)
- Lamine Yamal (España/FC Barcelona)
- Sadio Mané (Senegal/Al-Nassr)
- Marquinhos (Brasil/París Saint-Germain)
- Lautaro Martínez (Argentina/Inter de Milán)
- Kylian Mbappé (Francia/Real Madrid)
- Nuno Mendes (Portugal/París Saint-Germain)
- Lionel Messi (Argentina/Inter Miami)
- João Neves (Portugal/París Saint-Germain)
- Michael Olise (Francia/Bayern Múnich)
- Willian Pacho (Ecuador/París Saint-Germain)
- Julián Quiñones (México/Al-Qadisiyah)
- Declan Rice (Inglaterra/Arsenal)
- Rodri (España/FC Barcelona)
- Fabián Ruiz (España/París Saint-Germain)
- William Saliba (Francia/Arsenal)
- Ferran Torres (España/París Saint-Germain)
- Dayot Upamecano (Francia/Bayern Múnich)
- Vinicius Jr (Brasil/Real Madrid)
- Vitinha (Portugal/París Saint-Germain)