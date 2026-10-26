Vincent Kompany no estuvo dirigiendo al Bayern Múnich en la victoria sobre Friburgo (1-3), pues continúa hospitalizado tras haberse desplomado en un entrenamiento el pasado viernes.

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Según el comunicado oficial, Kompany está siendo sometido a una revisión exhaustiva en el hospital y permanecerá bajo supervisión médica. Mientras tanto, su asistente Aaron Danks será el encargado de manejar el camerino y preparar los próximos partidos del conjunto bávaro.

“Vinnie dispondrá de todo el tiempo que necesite. No vamos a establecer plazos de ningún tipo. Primero tenemos que averiguar qué le ocurre y después valorar con calma cuánto tiempo necesitará para recuperarse. No vamos a hablar de días, sino de semanas”, apuntó Max Eberl, director deportivo del FC Bayern.

Eberl aseguró que Kompany estaba trabajando de más en las noches y, sumado a la infección viral que padeció ante RB Leipzig, su cuerpo llegó al límite del cansancio.

Vincent Kompany, director técnico del Bayern Múnich de Alemania Foto: Bundesliga via Getty Images

Mensaje desde el hospital

A pesar que en el Bayern Múnich están procurando por un descanso total de Vincent Kompany, no pudieron evitar que estuviera pendiente del partido contra Friburgo, disputado el domingo, por la Bundesliga.

Aaron Danks, asistente técnico del Bayern, aseguró que recibió un mensaje de Kompany desde el hospital: “Bien hecho, felicitaciones al equipo y a los jugadores”, le escribió por WhatsApp.

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La ausencia del DT en el banquillo fue una motivación extra para que el conjunto bávaro saliera victorioso de su visita al Europa-Park Stadion. “Ha sido una actuación magnífica en un campo muy complicado. Desde el principio sabíamos que aquí iba a ser muy difícil. Son un equipo de primer nivel y atraviesan un gran momento de forma”, analizó Danks.

“Tuvimos que demostrar resistencia y carácter. Creo que defendimos bien durante esas fases. En general, estoy muy satisfecho con lo vivido hoy”, agregó.

Bayern Múnich se consolidó como líder de la tabla de posiciones en la Bundesliga, aunque está empatado a 17 puntos con el Borussia Dortmund de Niko Kovač.

A mitad de esta semana tienen otro compromiso por la segunda ronda de la Copa de Alemania (DFB Pokal). Su rival será el FC Magdeburg, equipo de la segunda división del fútbol alemán.

Kompany tampoco estará disponible para ese compromiso y, hasta nueva orden, seguirá hospitalizado mientras se recupera por completo. Danks será entonces el encargado de elaborar el once inicial y tomar las decisiones para este partido que no debería representar mayores dificultades.

“Está claro que ha sido una semana muy, muy intensa por todo lo que ha sucedido. Es inevitable tener también la cabeza puesta en todas las personas afectadas. Como FC Bayern, estamos unidos. El cuerpo técnico y todo el personal han hecho un trabajo extraordinario, y quiero aprovechar para darles las gracias en nombre de todo el equipo. Seguimos unidos y continuamos nuestro camino”, comentó el defensor Konrad Laimer.