Luz Stella Murgas, nueva presidenta de la Andi, es miembro del Círculo de Mujeres de SEMANA desde su fundación

La elección de Luz Stella Murgas como presidenta de la Andi este martes no solo es trascendental para ese gremio, sino que significa un hito en la representación de las mujeres en el sector empresarial: por primera vez, en 82 años de historia, a esa poderosa organización gremial llega una mujer a dirigirla.

Luz Stella Murgas es la nueva presidente de la Andi. Ganó la candidata del presidente Abelardo De La Espriella

La abogada rosarista se desempeñaba con éxito como presidenta de Naturgas, tras una carrera de décadas en el sector minero-enérgetico.

La nueva presidenta de la Andi, además, fue de las primeras miembros del Círculo de Mujeres de SEMANA. La líder del gremio de los empresarios entró a ser parte de esa iniciativa de este medio en 2023, cuando fue creada por la entonces gerente, Sandra Suárez, hoy directora del DPS. Murgas ha sido miembro desde entonces y siempre ha participado en todas sus actividades.

El Círculo de Mujeres tiene como objetivo fortalecer una red de líderes femeninas del sector empresarial de manera que se incremente su visibilidad pública, se maximice su impacto en la sociedad y se fortalezcan sus redes de apoyo.

“En el Círculo de Mujeres, las discusiones abarcan temas coyunturales, desde el contexto global hasta cuestiones económicas, sociales y ambientales. Indudablemente, este enfoque integral enriquece nuestra labor diaria, proporcionándonos una perspectiva amplia y actualizada que contribuye a nuestra toma de decisiones y liderazgo efectivo”, dijo Murgas recientemente sobre su participación en este grupo.