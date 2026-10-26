Luz Stella Murgas se perfila como la nueva presidenta de la ANDI

Luz Stella Murgas, actual presidenta ejecutiva de Naturgas, lleva la delantera en la carrera por la presidencia de la ANDI.

El veto del presidente Abelardo De La Espriella a Bruce Mac Master llevó a una discusión interna al interior del gremio que terminó con la salida de él tras 13 años al frente del gremio más poderoso de los industriales en Colombia.

A partir de ese momento se inició la búsqueda de su reemplazo, a través de una firma caza talentos. El proceso estuvo bajo la observación de miembros de la junta directiva de ANDI.

En ese sentido se creó un comité conformado por 14 miembros que contribuyeron en la elaboración de una lista corta de seleccionados para reemplazar a Mac Master. Para algunos miembros de la junta, es importante que el sucesor mantenga cercanía tanto con Mac Master como con el Gobierno de Abelardo De La Espriella.

Murgas está casada con el respetado exministro de Vivienda de Juan Manuel Santos, Luis Felipe Henao, actual miembro de la junta directiva de Ecopetrol, conocido por buscar consensos.

El pasado 30 de agosto, en medio de las tensiones de la Casa de Nariño con Mac Master, Henao publicó una columna en El Tiempo, titulada ‘Los que no se rindieron’, donde le hizo un homenaje al exdirigente gremial. Allí comparó su labor, en defensa de la institucionalidad, con la del primer ministro Winston Churchill.

“Churchill entendió, en 1940, que enfrentar a Hitler exigía algo más grande que su propio partido. Convocó a Clement Attlee, su contradictor, a un gobierno de unidad nacional. No porque desaparecieran sus diferencias, sino porque existía un propósito superior que obligaba a sumar incluso a los adversarios”, dijo Henao en dicha columna. “El presidente debería recogerlos y convocarlos”, agregó.

Con este ánimo de sumar entre distintos, la tensión entre la ANDI y el Gobierno de Abelardo De La Espriella podría disminuir.

SEMANA conoció que la columna de Henao fue muy bien recibida en los sectores cercanos a Mac Master y facilitó que el nombre de Luz Stella Murgas fuera sugerido por los cercanos al exdirigente gremial para reemplazarlo en la ANDI.

Aunque Murgas no cuenta con el beneplácito del Gobierno, hoy es la favorita entre los miembros de la junta cercanos a Mac Master.

En su momento, de hecho, quien lideró la campaña de Murgas para llegar al Consejo Gremial fue Mac Master. Al final fue elegida Natalia Gutiérrez.