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Homenaje póstumo a Germán Vargas Lleras por la Corporación Excelencia en la Justicia

El reconocimiento tuvo lugar en el marco de la Cumbre Internacional de la Justicia, organizada por la Corporación Excelencia en la Justicia.

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Redacción Semana
26 de octubre de 2026 a las 7:49 p. m.
Clemencia Vargas y Corporación Excelencia en la Justicia.
Clemencia Vargas y Corporación Excelencia en la Justicia. Foto: Suministrada a Semana.

La Corporación Excelencia en la Justicia rindió un homenaje póstumo al exvicepresidente Germán Vargas Lleras y le otorgó el reconocimiento al mérito académico y profesional.

De acuerdo con Cambio Radical, esta distinción exalta su disciplina jurídica, su carácter inquebrantable y una visión de Estado que fortaleció la institucionalidad y la democracia en Colombia.

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“A pesar de que han tratado de calumniar y manchar su buen nombre, acá estoy para defender su honra y legado”, dijo Clemencia Vargas, hija del exvicepresidente.

En el escenario, Clemencia Vargas pidió a la Fiscalía avanzar en las investigaciones para esclarecer los presuntos hechos que habrían buscado afectar el nombre de Germán Vargas Lleras, así como los del presidente Abelardo de la Espriella y del expresidente Álvaro Uribe, en el denominado “Pacto de Valledupar”.