Homenaje póstumo a Germán Vargas Lleras por la Corporación Excelencia en la Justicia

La Corporación Excelencia en la Justicia rindió un homenaje póstumo al exvicepresidente Germán Vargas Lleras y le otorgó el reconocimiento al mérito académico y profesional.

De acuerdo con Cambio Radical, esta distinción exalta su disciplina jurídica, su carácter inquebrantable y una visión de Estado que fortaleció la institucionalidad y la democracia en Colombia.

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“A pesar de que han tratado de calumniar y manchar su buen nombre, acá estoy para defender su honra y legado”, dijo Clemencia Vargas, hija del exvicepresidente.

En el escenario, Clemencia Vargas pidió a la Fiscalía avanzar en las investigaciones para esclarecer los presuntos hechos que habrían buscado afectar el nombre de Germán Vargas Lleras, así como los del presidente Abelardo de la Espriella y del expresidente Álvaro Uribe, en el denominado “Pacto de Valledupar”.