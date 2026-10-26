Tal como lo anticipó SEMANA, el embajador de Colombia ante la OEA, Alejandro Ordóñez, está de visita en Colombia.
El diplomático colombiano no ha renunciado oficialmente a su cargo y lo hará en las próximas horas.
A su regreso por la capital del país, se reunió en la Casa de Nariño con la gerente de Regiones, Valerie Lafaurie, y se encontró con el presidente Abelardo De La Espriella. Ordóñez llegó al país en calidad de embajador porque adelanta algunas gestiones y puentes diplomáticos.
Tal como lo anticipó SEMANA, el ministro del Interior designado, Alejandro Ordóñez, está en Colombia como embajador ante la OEA. Se reunió con el presidente Abelardo De La Espriella. https://t.co/f0wz5K9jDc pic.twitter.com/BNUJgSZVln— Revista Semana (@RevistaSemana) October 26, 2026
En ese orden de ideas, el exprocurador general de la Nación regresará a Estados Unidos al finalizar esta semana y entregará oficialmente el cargo.
Se espera que su hoja de vida como ministro del Interior sea publicada en la página oficial de la Presidencia el próximo miércoles 27 de octubre y se espera que entre la primera y segunda semana de noviembre tome posesión ante el presidente De La Espriella.
Mientras tanto, el ministro de Justicia, Iván Cancino, estará al frente de la agenda legislativa del Gobierno.