Alias Araña busca acuerdo con la justicia de EE. UU. y hablaría sobre el caso de Miguel Uribe Turbay

Geovany Andrés Rojas, alias Araña, el narcotraficante extraditado recientemente a Estados Unidos, encenderá el ventilador. SEMANA conoció que inició acercamientos para explorar un proceso de negociación.

Aplazan la audiencia judicial de alias Araña en Estados Unidos. Esta sería la razón

Entre los temas, se vislumbra el magnicidio del excandidato presidencial Miguel Uribe Turbay y las oscuras relaciones que habría tenido su grupo criminal con miembros del anterior Gobierno. Araña compareció por primera vez el 29 de septiembre de 2026 ante el juez federal Steve B. Chu en San Diego, California, donde no aceptó cargos de conspiración internacional para distribuir cocaína y narcoterrorismo.