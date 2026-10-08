Abelardo De La Espriella reveló detalles de una conversación que tuvo con alias Araña minutos antes de ser extraditado a EE. UU.

Geovany Andrés Rojas, más conocido en el mundo criminal con el alias de Araña, fue extraditado por orden del presidente Abelardo De La Espriella a Estados Unidos para que responda por delitos relacionados con el narcotráfico.

Previo a su salida del país en un avión de la DEA, el mandatario colombiano publicó en sus redes sociales un video en el que mostró todo el operativo de extradición, el cual contó con la participación de varios uniformados de Interpol.

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Sin embargo, se conocieron detalles inéditos de una conversación que tuvo el presidente Abelardo De La Espriella con alias Araña, minutos antes de emprender vuelo a Estados Unidos.

En un reciente diálogo que tuvo el jefe de Estado con el candidato presidencial de Brasil Flávio Bolsonaro, De La Espriella narró lo que le dijo a ese señalado criminal.

“Araña hace parte de una estructura narcoterrorista que secuestraba, que traficaba droga, que violaba niñas, que asesinaba personas”, expresó el presidente.

La extradición de Geovany Andrés Rojas, alias Araña, fue el mensaje más contundente para los criminales. Ya no pueden seguir burlándose de la justicia bajo el amparo de la paz total. Foto: Suministrado a SEMANA API

Y avanzó: “Un delincuente que fue protegido en el gobierno de Gustavo Petro. Se inventaron un falso proceso de paz para no extraditarlo y suspendieron la extradición. Y lo primero que hice yo cuando llegué fue destrabar esa extradición, mandarlo a motilar, esposarlo bien, ponerle el uniforme y entregárselo a la DEA para que se pudra en una cárcel de los Estados Unidos”.

El presidente Abelardo De La Espriella, en una conversación que tuvo con el candidato presidencial de Brasil, Flávio Bolsonaro, reveló detalles de un diálogo que tuvo con alias Araña antes de ser extraditado a EE. UU.: “¿Por qué no me miras?”. https://t.co/f0wz5K9jDc https://t.co/MiuF7NjnJA — Revista Semana (@RevistaSemana) October 8, 2026

“Ese delincuente hizo mucho daño aquí en Colombia y le pedí a los Estados Unidos que le botara la llave de cualquier negociación para que se quede allá los próximos 30 años, que es lo que se merece un bandido de esa calaña”, recalcó De La Espriella.

Y fue más allá: “Ese delincuente era, supremamente, agresivo y violento, pero cuando yo lo tenía ahí, estaba asustado. Yo le decía: ‘Mírame, mírame. ¿Por qué no me miras? Estoy seguro de que estás sintiendo el mismo miedo que tus víctimas cuando las matabas, las extorsionabas, las asesinabas’; y ahí está muerto de miedo en un avión rumbo a los Estados Unidos. Hicimos justicia”.

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“Esta es la verdadera reparación para las víctimas esta es la verdadera justicia restaurativa, mandar a un delincuente que derramó tanta sangre en Colombia a una cárcel federal en los Estados Unidos para que se pudra allá”, puntualizó el jefe de Estado en ese diálogo que tuvo con Bolsonaro.