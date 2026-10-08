Abelardo De La Espriella confirmó la captura de señalados narcos con circular roja de Interpol: estos son los detalles

Este jueves, 8 de octubre, el presidente de la República, Abelardo De La Espriella, entregó un nuevo balance sobre acciones de la Fuerza Pública contra estructuras criminales.

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En el mensaje que publicó en su cuenta personal de X, el mandatario colombiano reportó golpes al Clan del Golfo, al ELN y a las disidencias de las Farc. En uno de los operativos confirmó la captura de cuatro señalados narcos en Bogotá, Bucaramanga y Atlanta.

“¡Seguimos golpeando al narcoterrorismo y sus rentas criminales! En Villavicencio, el Ejército capturó a tres integrantes del Clan del Golfo e incautó un fusil, un subfusil y una pistola. En Puerto Nare, Antioquia, la Policía capturó a otro integrante de esa organización; en Cartagena del Chairá, Caquetá, fueron capturados tres integrantes de las disidencias de las Farc”, indicó De La Espriella.

Y agregó: “En La Primavera, Vichada, la Armada interceptó una embarcación e incautó 32 bultos de sustancias ilícitas en una operación contra el ELN. Además, fueron reportadas cuatro capturas con notificación roja de Interpol en Bucaramanga, Bogotá y Atlanta por narcotráfico”.

“Las Fuerzas Militares afectaron cinco laboratorios de pasta base de coca e intervinieron dos unidades de minería ilegal: destruyeron dos dragas, cinco motores y dos clasificadoras”, insistió el presidente.

Finalmente, manifestó en sus redes sociales: “Desde el 7 de agosto, el balance acumulado es de 32.029 capturas, 135.515 kilos de estupefacientes incautados y 3.414 armas de fuego fuera de circulación”.

En otro mensaje, el jefe de Estado expresó: “¡Seguimos golpeando al narcoterrorismo en el Chocó! En la vereda Teguerre, Riosucio, tropas de la Séptima División del Ejército Nacional sostuvieron combates contra la subestructura Pablo José Montalvo Cuitiva del Clan del Golfo”.

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“Balance preliminar: un narcoterrorista dado de baja, tres capturados, cinco armas largas y una corta incautadas, tres proveedores para fusil y 104 cartuchos calibre 5,56 mm. Además, fueron destruidas ocho minas antipersonales. ¡Mi orden ha sido clara: combatir sin tregua a quienes aterrorizan a los colombianos! Vamos por todos”, puntualizó el presidente De La Espriella.