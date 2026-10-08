Este jueves, 8 de octubre, la Justicia estadounidense presentó nuevas acusaciones contra el exdictador venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, señalándolos por su presunta participación en una conspiración destinada a cometer actos de tortura.

Las recientes imputaciones se suman a los cargos que Maduro ya enfrentaba por una supuesta conspiración relacionada con el envío de cocaína hacia Estados Unidos.

Ahora, además, deberá responder por presuntas violaciones de los derechos humanos ocurridas durante el período en que estuvo al frente de Venezuela.

¡ÚLTIMA HORA! Nicolás Maduro es IMPUTADO por casos de tortura y abuso contra Estadounidenses https://t.co/TBYzREy5kw — Raymond Azar (@RaymondAzarM) October 8, 2026

En el escrito de acusación, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York señala a Maduro y su esposa al frente de una “estructura de poder violenta” empleada para “afianzarse en el poder” y que recurría a prácticas de tortura. “

Esta tortura incluía descargas eléctricas, asfixia, violación, desnudez forzada, aislamiento prolongado, privación de alimentos, celdas de castigo y tortura psicológica, como amenazas de hacer daño o matar a los familiares de las víctimas, incluidos sus hijos”, ha señalado.

Maduro y Flores desarrollaron y facilitaron según la Fiscalía estos sistemas para acumular ilícitamente “enormes riquezas y poder, recompensando a sus aliados con fondos obtenidos ilegalmente y aterrorizando a sus supuestos opositores mediante persecución y violencia”.

Se observa a Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores, esposados ​​tras aterrizar en un helipuerto de Manhattan, escoltados por agentes federales fuertemente armados mientras se dirigen a un vehículo blindado rumbo a un tribunal federal de Manhattan Foto: GC Images

La estructura se cimentaba en el control sobre las fuerzas militares, el poder judicial y los organismos encargados de hacer cumplir la ley en Venezuela, apunta la Fiscalía estadounidense que señala igualmente a “alianzas con grupos delictivos organizados, incluidas organizaciones terroristas y grupos de bandas patrocinadas por el Estado”.

La acusación señala que Maduro desarrolló el sistema junto a varios altos cargos que ordenaban “asesinatos” o sistemas de tortura con el conocimiento del presidente venezolano liderando una “agencia responsable de torturar a decenas de víctimas”, al tiempo que se le señala por “aprobar personalmente” el arresto ilegal y la tortura de personas específicas.

Estos cargos se suman a los ya presentados contra el mandatario por formar parte de una supuesta trama que introducía droga en Estados Unidos, mientras que Maduro por su lado se ha declarado inocente de los cargos imputados hasta ahora y ha denunciado que su detención es ilegal.

Así luce Nicolás Maduro en una prisión de EE. UU. Foto: @NicolasMaduro

Desde comienzos de enero, Maduro y Flores permanecen bajo custodia en Nueva York. Ambos fueron trasladados a Estados Unidos después de que un operativo de seguridad ingresara durante la madrugada a su residencia en Caracas y los sacara del lugar.