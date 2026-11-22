Al menos dos personas murieron en un bombardeo ruso que destruyó parcialmente un bloque de viviendas al norte de Kiev, informaron este domingo las autoridades ucranianas que advirtieron que puede haber más víctimas debajo de los escombros.

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Ucrania sufre constantes ataques nocturnos rusos, incluidos bombardeos contra zonas residenciales, en un momento en que se encamina hacia otro invierno en guerra, tras la invasión que comenzó en febrero de 2022.

El bombardeo en la localidad de Dimer, en la región de Kiev, a unos 45 kilómetros al norte de la capital, golpeó a un edificio de cinco pisos.

Los rescatistas trabajan entre una montaña de escombros, mostraron imágenes de AFP, y las autoridades informaron que están buscando a 11 personas que todavía se encontrarían atrapadas.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, habla con el secretario de Defensa de Reino Unido, Wes Streeting, durante una reunión en Kiev, Ucrania. Foto: AP Photo/Evgeniy Maloletka

“El número de fallecidos en Dimer a causa del ataque enemigo aumentó a dos personas. Los servicios de rescate desenterraron el cuerpo de otra persona entre los escombros”, informó el jefe de la Administración Militar de Kiev, Timur Tkachenko, en un mensaje en el que señaló que “las labores de búsqueda y rescate continúan”.

El líder local había notificado previamente que una mujer de 22 años y un niño habían resultado heridos y al menos 14 personas se encontraban en paradero desconocido como consecuencia del ataque.

Los equipos de emergencia evacuaron en un primer momento a nueve residentes y lograron controlar el incendio ocasionado por el impacto, que también ha producido daños en una tienda situada en las inmediaciones del edificio residencial.

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El defensor de los derechos humanos de Ucrania, Dmitro Lubinets, calificó el ataque como parte de la “guerra genocida de Rusia contra Ucrania” e instó al mundo a “dejar de mirar hacia otro lado”

Moscú ha intensificado sus ataques contra Ucrania, especialmente contra la infraestructura energética, ante la inminente llegada del invierno con temperaturas por debajo de los 0ºC.

El presidente ruso, Vladimir Putin, prometió esta semana una respuesta “dolorosa” después de los ataques ucranianos que dañaron el puente que une Rusia con la península de Crimea, anexada por Moscú.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, agradeció la rápida intervención de los servicios de emergencia y advirtió que todavía podría haber personas atrapadas entre los escombros, al tiempo que informó que otro menor resultó herido en el ataque ruso contra edificios residenciales en Zaporiyia.

El mandatario denunció que Rusia ha atacado 20 regiones ucranianas durante esta semana mediante el lanzamiento de aproximadamente 2.700 drones, casi 1.460 bombas aéreas y 165 misiles de diferentes tipos. Entre estos últimos, ha asegurado, había un número considerable de proyectiles balísticos, incluidos modelos norcoreanos.

Ante esta situación, el mandatario reclamó acelerar el refuerzo de las defensas aéreas ucranianas y expresó su preocupación por los retrasos en la entrega de interceptores antibalísticos.

*Con información de AFP y Europa Press