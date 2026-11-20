En su Volvo último modelo, Gleb va a su trabajo. Su casa, perfecta. Su mujer, hermosa pero muy, muy fría; su hijo, el resquicio de humanidad del hogar. En la oficina de su empresa de transportes de carga, en una ciudad intermedia de Rusia, se siente la zozobra de la guerra. Muchos se han ido, temiendo que los alimenten a la maquinaria de guerra. Se ven los videos de los ataques, las explosiones y el peligro. Quien se queda siente angustia. Esta guerra se ha hecho larga, por más que Putin quiera contar otra historia. Y lo seguimos, a Gleb (interpretado con maestría por Dmitriy Mazurov), mientras el régimen le pide entregar a 14 de sus empleados para la guerra: o los escoge él, o los escoge el régimen. Todo mientras su mujer, Irina (Iris Lebedeva), a escondidas, visita a su amante fotógrafo. ¿Qué puede salir mal?

La relación totalmente fría entre Gleb e Irina (Iris Lebedeva) da pie a unas escenas notables. Foto: ©MKProductions / CGCinema / Cineplex

‘Caballo Salvaje Nueve’: Arcadia habló con Martin McDonagh sobre su vasta balada de pistoleros

El régimen se hace sentir, necesita alimentar su máquina de guerra. Foto: ©MKProductions / CGCinema / Cineplex

El director Andréi Zviáguintsev nos entrega su adaptación, en el siglo XXI, de una historia que Claude Chabrol ya había llevado al cine en 1969, La femme infidèle. A Arcadia, el director le explicó por qué tomó este punto de partida. “Es un argumento ideado de forma deslumbrante. La estructura misma, el armazón de esta obra, está concebido a la perfección. En esta película observamos cómo un marido observa a su esposa. La observación del observador: esa es la naturaleza misma del cine. Y en medio de la película, de repente, el objeto de observación desaparece, y nosotros, junto con el espectador, nos convertimos casi en cómplices de lo que hace Gleb”, destaca el célebre director.

Y añade: “No sé si existen otras películas en las que ves el título de la obra y resulta ser el spoiler. Así solo están estructurados los cuentos de hadas. Es una idea genial. A partir de ahí, era solo cuestión de técnica trasladar este argumento: tomar la estructura, ese esqueleto, y desarrollar un cuerpo, el contexto de las realidades rusas del año 2022: el político, el social, el comunitario y el intrafamiliar o íntimo. Todo lo que nos quedaba por hacer era encontrar excelentes actores. Por eso, miren, ¿cómo no se iba a hacer esta película?”. En efecto, buscó actores por todo el mundo... y se nota.

En Cannes, Zviáguintsev también fue ganador de Un Certain Regard en 2011, con 'Elena'; se llevó el premio a mejor guion por 'Leviatán' en 2014 y ganó el premio del jurado por 'Sin amor'. Foto: Anna Matveeva

Paweł Pawlikowski sobre ‘Fatherland’: “Me gusta que la historia confronte a mis personajes”

La casa perfecta, la esposa hermosa, el niño en la escuela... todo bien en esta fachada. Foto: ©MKProductions / CGCinema / Cineplex

Considerando ese spoiler que menciona, ¿consideró otras opciones? “Yo sabía que existía la adaptación de La mujer infiel de Chabrol, la de Adrian Lyne que se titulaba Infiel, y casi a modo de broma decidimos que el título provisional sería La esposa, pero quedó claro que eso no respondía a todas las preguntas. Y surgió el título Minotauro, porque en la película todo habla sobre sacrificios humanos. Si se buscan paralelismos en historias antiguas o en mitos conocidos por todos, el Minotauro es lo primero que viene a la mente. De ahí proviene el viaje de nuestros personajes a la isla de Creta, allí donde precisamente se descubrió y se describe en los mitos el laberinto del Minotauro; de ahí Heraclión y de ahí también las 14 víctimas, ya que, como saben, en el mito griego 14 jóvenes atenienses eran arrojados a las fauces del Minotauro.

Y sumé otra consideración que encajó: el texto de Balzac, Fisiología del matrimonio. El autor francés reflexiona sobre lo que es la vida familiar y la llama directamente un laberinto: un laberinto en el que vaga el marido, observando a su esposa entre silencios, secretos y cosas no dichas, con el temor de que en cualquier momento, tras la siguiente curva, salga el amante. Y la cita de Honoré de Balzac minotauriza al marido”.

Iris Lebedeva dice: "No es casualidad que Andréi busque a los actores durante tanto tiempo, porque es evidente que no busca simplemente actores, sino concretamente sus personalidades para cada uno de estos papeles". Foto: ©MKProductions / CGCinema / Cineplex

‘Godzilla Minus Zero’: secuela de secuelas, a la par de las segundas partes más gloriosas de la historia

Irina es una mujer que existe, pero no vive. Al menos, eso grita en silencio. Foto: ©MKProductions / CGCinema / Cineplex

A la actriz Iris Lebedeva, que se entrega emocionalmente a esta mujer y sus vacíos, le preguntamos sobre trabajar con Zviáguintsev. “En primer lugar”, explica, “todo lo que Andréi crea en el rodaje está meticulosamente calculado y preparado. Incluso en las audiciones ya conocíamos escenas concretas (no sabíamos si seríamos seleccionados), veíamos las escenas que estarían en la película y él nos explicaba cómo sería todo y por dónde se movería la cámara. Al mismo tiempo, nos daba una enorme libertad. Y algo muy interesante es que muy a menudo no dice ‘¡Corten!’ cuando terminan las líneas de diálogo, lo cual permite que la escena siga viva y que los personajes sigan existiendo en ella”.

“En realidad todo es muy sencillo: le dices una cosa al oído a la actriz, le dices otra cosa al actor, y saltan chispas”, cierra Zviáguintsev. Y chispas es lo que hay en esta tensa y genial película.