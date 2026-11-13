Hace tres años, en Godzilla Minus One, Takashi Yamazaki y su equipo nos presentaron a su protagonista Kôichi Shikishima, un piloto kamikaze en los días posteriores a la Segunda Guerra Mundial. En desgracia, agobiado por no cumplir su horrible misión, va a parar a una isla remota de reparación de aviones, donde el destino igual lo va a buscar. Allí, Shikishima y unos cuantos operarios ven emerger del océano al rey de las bestias, Godzilla, una mutación biológica inexplicable, como producto de la reacción ante los ataques atómicos de Estados Unidos a Japón, en Hiroshima y Nagasaki. Como en la guerra, Shikishima sobrevive, así no fuera ni lo lógico ni lo trazado. Hay vida y, encima, trauma sobre trauma.

Ryûnosuke Kamiki es Kôichi Shikishima, el piloto que, se cree, dio el golpe de gracia a Godzilla... Ahora es padre, y piensa dos veces las cosas. Foto: TOHO 2026

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Minami Hamabe es Noriko Ôishi, una mujer que, bajo toda lógica médica, no ha debido sobrevivir al ataque de la bestia gigantesca. Foto: TOHO 2026

Poco después, de regreso a Tokio, enfrenta la humillación al volver a un hogar devastado por bombardeos y el vacío que dejó la muerte de sus padres. Y, claro, el piloto ve aparecer una vez más a esta especie de dinosaurio gargantuesco y radiactivo que en plena ciudad desata la destrucción.

Corriendo por su vida, Shikishima cruza caminos con Noriko Ôishi, una joven que trata de proteger a una bebé que, luego sabemos, no es suya. Al final de una gran película que ganó el Óscar a mejores efectos visuales y nominada a mejor película, sobreviven gracias a esfuerzos de personajes sabios y del común que saben que nadie los va a proteger (mecánicos, analistas de datos, científicos, capitanes de barcos grandes y pequeños y más). Godzilla, creen, no ha sobrevivido.

Minus Zero

En esa primera entrega (en Netflix estos días) y en la segunda que ya está en cines y en IMAX de Colombia (¡qué experiencia!), esta no es una versión de Hollywood. Se come crispeta; es cine de kaijus, de bestias grandes, pero no es propiamente cine de crispeta. Es la versión actual y afilada del país que parió esta bestia desde su implacable ceguera imperial, belicista y extrema, y el sufrimiento devastador que le implicó. En ella, por ella, exorciza las angustias inconmensurables asociadas a la pika, la bomba atómica, que dos veces cayó, y a todo lo que llevó al país a ese punto. Ese foco la separa del cine de bestias de entretenimiento y la hace parte de lo mejor del género (Alien, Jurassic Park, entre otras), que oscila entre lo aterrador y lo profundo, desde su visión y su comentario social, político y científico.

"Nunca antes habíamos acercado tanto a Godzilla", dice Takashi Yamazaki sobre 'Godzilla Minus Zero'. Si TOHO le encarga una tercera, asegura que le gustaría crear un nuevo Kaiju. Foto: AFP

En ‘Godzilla Minus Zero’ los rugidos del monstruo retumbarán como nunca: Takashi Yamazaki

Como su antecesora, GMZ no se aleja ni de las lágrimas ni de las cicatrices frescas de la posguerra, las pone en el centro. Se sitúa cuatro años después de los bombardeos finales de la guerra (que dejaron al país en ceros) y de la primera aparición de Godzilla (que lo retrocedió al punto -1). Desde ahí establece la duda existencial de personajes que tratan de escapar a lo inevitable; entienden que no hay escape y enfrentan lo que deben, sumando como pueden, tanto a la hora de soltar lazos humanos y despedirse, como a la hora de ratificarlos. En situaciones tan extremas, por proteger a alguien, hay que arriesgarse a morir.

En el balance necesario de la cinta, la saga ostenta bestias increíbles, estos dragones de tierra y aire, porque a Godzilla le entrega un antagonista admirado y temido, Ghidorah, un monstruo dragón dorado con dos piernas, tres cabezas en el cuello largo, alas gigantes de murciélago y dos colas. Pero no lo conocemos así. Llega de un meteorito, y lo vemos mutar hasta ese imperial estado de amenaza (entre los expertos, Ghidorah es conocido como el Monstruo Cero, lo cual le suma una dimensión al título). Entre estos dos titanes, por separado y, eventualmente, enfrentados, se prueban varias secuencias, vastas, intensas, supremas. Y se hacen valer no por su cantidad, sino por su resonancia, porque, insistimos, la historia sigue a la gente que sufre la destrucción y la muerte cercana y, en medio del miedo, resiste y combate con esfuerzo, ingenio e instinto de supervivencia.

'Godzilla Minus Zero' es una película de monstruos pero, sobre todo, una que no teme mostrar el devastador impacto que tienen en la gente común. Foto: TOHO 2026

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GMZ se mete en las salas de urgencia con desvalidos pidiendo auxilio. Nos lleva a un albergue de niños huérfanos por la guerra. Nos mete en Hiroshima, en una secuencia de duro impacto, mensaje claro e importancia en la trama; además, en una proyección de situaciones, lleva a Godzilla a Nueva York, donde revierte las situaciones vividas. El centro de la historia es humano y traumatizado. Y sí, cuando aparecen Godzilla y Ghidorah, la poesía del arte de bestias cobra otro nivel.

Una experiencia

Es noviembre de 2026, se apagan las luces y aparece el logo del estudio japonés TOHO, el que dio vida a Godzilla en 1954; y apenas se funde a negro, truenan unos violines agudos que marcan la experiencia. Esas cuerdas, compuestas por Naoki Sato, no se van por días, siguen ahí.

Desde la primera escena conocemos a la nueva amenaza, la bestia gigante cuyo nombre o naturaleza aún no sabemos (Ghidorah, que sirve de metáfora a devastadores desastres naturales). Vuela y lanza un rayo eléctrico demoledor. Es el tipo de bestia que, los japoneses saben, o destruyen ellos o los destruye a ellos, y no van a poder eliminar con armas tradicionales. Ya pasaron por algo similar con Godzilla, a quien creen eliminado. Y eliminado parece hasta que la llegada de Ghidorah lo despierta. ¡Aleluya!

En medio de semejante pesadilla de destrucción, que parece azotar a estos seres humanos sin descanso, cada tanto, para recordarles lo vulnerables y destructivos que son, entienden que no cuentan con apoyo estadounidense, excepto por algunos botes, aviones y bombas que quieren probar (so pena de enfurecer a estas bestias y hacerlas crecer, y ese efecto tienen). Como nota ligera, es interesante ver cómo los estadounidenses son retratados como caricaturas; tal como Hollywood suele representar, generalmente, al resto del mundo.

Hidetaka Yoshioka es Kenji Noda, un líder ejemplar, responsable, y uno de los arcos de redención conmovedores de esta saga. Foto: TOHO 2026

Partiendo de ahí, GMZ se ofrece también como una oda a la gente pensante, a los científicos culpados de paranoicos o locos que no temen planificar estrategias desde su campo para lograr resultados. Los que, entre tanta muerte y presión, aspiran a salvar tantas vidas sea posible, pero saben que fallar es una posibilidad y que un plan B no es capricho. La historia también eleva a los investigadores que supieron dirigir sus búsquedas hacia el bien mayor, así no siempre fuera su impulso.

El personaje de Kenji Noda es especialmente cercano; sabe que fue un instrumento del imperio como parte del programa de preparación de kamikazes, y busca su redención en tratar de controlar a estos monstruos cuidando y haciendo valer cada vida humana en la resistencia. En esta entrega se suman Makoto Aoyama, una visionaria meteoróloga, y el profesor Kanji Murakami, un experto en animales y en sus sistemas de referencia, determinante a la hora de enfrentar a los dos monstruos. Porque con este nivel de amenaza los humanos no tienen cómo…

Masami Nagasawa es Makoto Aoyama, una experta en meteorología que asumirá más de lo que imagina. Foto: TOHO 2026

Min Tanaka es Kanji Murakami en 'Godzilla Minus Zero'. El científico carga un duelo profundo que, en el fondo, quiere vengar. Foto: TOHO 2026

Visualmente, a GMZ la marca un estilo visual y un color increíble. Y considerando que se hizo con unos 20 millones de dólares, no 200 como todo lo que sale de Marvel en este siglo, es impresionante. Además, los mencionados violines son la

introducción a una banda sonora (no oculta sus ecos a Interstellar y Close Encounters of the Third Kind) y una mezcla de sonido que eleva la producción. Partiendo de temas ya icónicos de las producciones de TOHO y de Godzilla, el audio suma también en llevar a su justo lugar a una de las mejores secuelas de la historia.