Reseña: ‘Godzilla Minus One’, un genial melodrama sobre el ‘Rey de los monstruos’ que redime a un kamikaze y su país

Gigantesca, impredecible, indudablemente destructiva, la inmensa criatura (que mezcla reptil prehistórico con dinosaurio, pero cuyo nombre fusiona gorila y ballena) sale del océano Pacífico para atormentar a esa isla que, poco antes, fue sometida por su emperador a luchar y a sufrir una guerra mundial en condiciones terribles y luego fue traumatizada por las bombas atómicas que Estados Unidos le lanzó para terminar el conflicto. Godzilla es la sombra de esos ataques que no se superan.

A través de las 33 películas japonesas que ha protagonizado, así como las cinco hechas en Hollywood, Godzilla ha inspirado a millones. Y si bien las producciones estadounidenses varían entre pasables y entretenidas (la más reciente, junto con King Kong, se estrenó este año), hay algo que no pueden hacer como las japonesas, transmitir las genuinas preocupaciones del momento. Y eso hace de genial manera Godzilla Minus One .

La metáfora del poder atómico detrás de Godzilla lo hace aún, setenta años después de su creación, un monstruo como ninguno. | Foto: Collection ChristopheL via AFP

Curva de redención

La película de Takashi Yamazaki se estrenó en 2023, en 500 salas de cine de Japón y otros cientos en Estados Unidos; y si bien no llegó así a Colombia (qué lástima), sí aterrizó en Netflix.

En ella, la bestia es notoria, visualmente impactante, creíble, pero como nunca se había visto, un humano es igual de importante. Shikishima, un piloto de guerra japonés en los tiempos finales de la Segunda Guerra Mundial, es un protagonista complejo y profundo, y es lo primero que ve el espectador, mientras aterriza en la base japonesa en la isla Odo. ¿Por qué es importante? Es un kamikaze que incumplió su mandato, un hombre que no fue a estrellarse contra su objetivo y decidió aterrizar en dicha base.

El drama humano es crucial en la trama de 'Godzilla Minus One', sigue a un kamikaze deshonrado que inevitablemente cruza caminos con la bestia en varias oportunidades y en él recae una enorme responsabilidad. | Foto: dCollection ChristopheL via AFP

Desde lo que vive Shikishima, antes incluso de que aparezca Godzilla entre las aguas, entre la oscuridad de esa isla (y más tarde en Tokio), la película eleva cuestiones relevantes sobre el honor. La película revela que gran parte de las muertes japonesas en la guerra se dieron por el mismo desprecio de los líderes japoneses ante su pueblo, con falta de alimentación y cadenas de aprovisionamiento, y aviones que no tenían sistema de expulsión para los pilotos. Así se entiende que las medidas extremas y suicidas eran eufemismos en nombre del honor para ahorrar recursos y gastar vidas sin reparo alguno.

Para mala fortuna de Shikishima, Godzilla aparece en esa base en la que aterriza, y una vez más queda en el aire la sensación de que falla en su misión. Aun así, desgraciado o no, sobrevive. La película se empeña en no ignorar el estrés postraumático de los combatientes, que se ha visto en Hollywood, pero no tanto desde la perspectiva japonesa. En esta película, la curva de un personaje sin honor es la de la redención.