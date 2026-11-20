La Cancillería colombiana anunció que entre el 23 y el 26 de noviembre realizará una visita humanitaria a un centro de detención en Ucrania, en el marco de las gestiones para conocer la situación de ciudadanos colombianos detenidos o desaparecidos por el conflicto entre Rusia y Ucrania.

El anuncio fue hecho a través de una publicación en X, luego de una reunión en la sede Centro de la Cancillería, en Bogotá, con familiares de los connacionales cuyo paradero o situación genera preocupación.

Según la entidad, durante el encuentro “escuchamos sus inquietudes y reiteramos nuestro compromiso de acompañarlos y gestionar respuestas dentro de nuestras competencias”.

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La cartera también informó que adelanta acercamientos diplomáticos con autoridades de la Federación de Rusia para avanzar en estos casos.

En su mensaje, la Cancillería aseguró que “reiteramos a los colombianos el llamado a no dejarse engañar por ofertas laborales tentadoras ni viajar para vincularse a conflictos armados externos. Estas decisiones pueden poner en riesgo sus vidas y la tranquilidad de sus familias”.