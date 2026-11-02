Rusia revela que colombianos se unieron a su ejército para combatir contra Ucrania

El embajador de Rusia en Colombia, Nikolay Tavdumadze, reveló cómo han terminado varios colombianos enlistados en el Ejército de su país combatiendo contra Ucrania.

Militares colombianos están en las filas del Ejército ruso para combatir a Ucrania, según reveló el embajador de ese país en Colombia. Foto: AP Photo/Dan Bashakov

SEMANA: Embajador, sobre el reclutamiento bajo engaños de colombianos para combatir en la guerra en Rusia, ¿qué información tienen?

N.T.: Por la ley rusa les puedo decir que sí, la ley rusa permite a los extranjeros firmar contratos con el Ministerio de Defensa. Es algo que se hace voluntariamente por parte del gobierno y no hay engaños. Hemos visto publicaciones que decían que hay redes que hacen reclutamiento de ciudadanos colombianos engañando, no sabemos absolutamente nada sobre esos grupos que hacen reclutamiento.

SEMANA: ¿Entonces sí hay colombianos en el Ejército ruso combatiendo de manera voluntaria?

N.T.: Sí, sabemos que hay casos de personas que sí han firmado contratos con el Ministerio de la Defensa y sirven en el ejército de nuestro país.

El embajador de Rusia en Colombia, en entrevista con los periodistas Camilo Galvis y Juan David Cardozo de SEMANA. Foto: Guillermo Torres- SEMANA

SEMANA: ¿Se puede llegar al fin de la guerra entre Rusia y Ucrania con la intermediación de Donald Trump?

N.T.: En cuanto a las negociaciones con ayuda por parte de Donald Trump y su equipo, sí, ahora tenemos un diálogo con ellos. En este caso, Donald Trump está buscando y ayudando a encontrar una solución al conflicto entre nuestro país y Ucrania.

Rusia se refirió al papel del presidente Donald Trump, en la guerra con Ucrania. Foto: AP / Adobe Stock

Nosotros nunca hemos rechazado las propuestas de buscar una solución, pero nuestra postura es muy concreta y muy sólida: nosotros no buscamos armisticio, porque eso lo hemos visto en períodos anteriores, Kiev lo utilizó para rearmarse, reestructurar sus esfuerzos y continuar la guerra.

SEMANA: ¿Cuál es la posición de Rusia frente a la guerra de Irán?. ¿Estaría dispuesto el gobierno ruso a defender a Irán en caso de que Trump vuelva a bombardearlos?

N.T.: Poner la cuestión en ese término, de que Rusia podría proteger a Irán, no es muy correcto. No tenemos un acuerdo con Irán de una ayuda recíproca en caso de agresión. Nosotros estamos en una posición de buscar una solución pacífica para garantizar la seguridad de Irán, porque fue la coalición, en este caso, Estados Unidos e Israel, que han bombardeado este país bajo el pretexto que Irán casi podría obtener una bomba atómica. Sin embargo, nunca se comprobó con hechos concretos que Irán tuviera un arma nuclear o que esté cerca a crearla.