🔴 EN VIVO | Plan retorno en Bogotá hoy, lunes 2 de noviembre | Siga en directo el estado del tráfico, vías y la movilidad

Este lunes 2 de noviembre, la ciudad de Bogotá se prepara para una nueva jornada de plan retorno, en el que miles de vehículos estarán ingresando a la capital en el marco de la finalización del puente festivo por el Día de Todos los Santos

Pico y placa regional este lunes festivo 2 de noviembre: horarios, placas y corredores para ingresar a Bogotá

Para poder brindar una mejor circulación por los nueve corredores de ingreso a la ciudad, la Alcaldía Mayor de Bogotá ha implementado una estrategia coordinada con los agentes de tránsito para monitorear la jornada.

Asimismo, para regular el ingreso de carros y motos, el Distrito va a implementar el ya reconocido pico y placa regional; la restricción se encontrará dividida en dos franjas durante un lapso de ocho horas para que los usuarios de transporte puedan entrar a Bogotá.

La Secretaría de Movilidad informa que los horarios establecidos para el pico y placa regional serán de la siguiente forma:

De 12:00 m. a 4:00 p. m.: vehículos con placas terminadas en 0, 2, 4, 6 y 8 .

vehículos con placas terminadas en . De 4:00 p. m. a 8:00 p. m.: vehículos con placas terminadas en 1, 3, 5, 7 y 9.

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6:30 a. m.: Normalidad en la Autopista Norte

La Concesionaria Ruta Bogotá Norte presentó la movilidad actual que se registra en la Autopista Norte. Por el momento, el corredor no presenta algún contratiempo en ambos costados, aunque se le recomienda a los ciudadanos a manejar seguro y respetar todas las señales de tránsito.

6:00 a. m.: Secretaría de Movilidad recuerda sobre medida de Pico y Placa Regional

La Alcaldía Mayor de Bogotá, por medio de la Secretaría Distrital de Movilidad, les reitera el llamado a los ciudadanos sobre la medida del Pico y Placa Regional para quienes van a ingresar a la capital. Incumplir con lo establecido por el Distrito conlleva una grave sanción económica.