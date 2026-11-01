Once Caldas domó a Santa Fe: magistral actuación le dio la clasificación a semifinales de Copa BetPlay

Independiente Santa Fe y Once Caldas se vieron las caras en el Estadio de Techo, en Bogotá, por los cuartos de final de la Copa BetPlay. Los de Manizales dieron el golpe y eliminaron a los capitalinos tras ganar 2-0.

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Los dirigidos por Carlos Alberto ‘Panelo’ Valencia salieron a proponer desde el primer minuto y se hicieron con el control del balón, mostrando un fútbol de ataque y posesión, aunque con un poco de imprecisión.

El primer aviso llegó a los 8 minutos después de que Felipe Gómez sacó un potente remate de media distancia. Afortunadamente, Asprilla apareció con una gran intervención.

El control por parte del Blanco y Blanco continuó, pero los Cardenales respondieron con una acción de peligro a los 14: Scarpeta conectó un cabezazo en el área y Parra atajó.

Poco a poco, los manizaleños se hicieron cada vez más con el control del compromiso y ganaron terreno. A los 34′ llegó el primer gol, Jefry Zapata hizo una gran jugada y dejó mano a mano a Jader Quiñones, que definió con categoría pinchándola tras la salida de Asprilla.

Pese al gol, Once Caldas siguió adelante con su juego, mientras que Santa Fe se mantuvo impreciso. A los 37′ casi llega el segundo, pero Zapata no alcanzó a mandar el balón al fondo del arco tras un centro rasante.

Con un Cardenal sin ideas y un Blanco y Blanco muy propositivo, como si fuera el local, el árbitro decretó el final de los primeros 45 minutos.

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Ya en el segundo tiempo, si bien Santa Fe salió un poco más, Once Caldas continuó prácticamente teniendo el dominio del juego. A punta de garra y pelea, los bogotanos se fueron acercando, aunque sin ideas claras.

A los 60′, Pablo Repetto intentó hacer reaccionar al equipo con una doble sustitución: entraron Lovera y Zapata en reemplazo de Torres y Obrian. Dos minutos después, el Expreso Rojo estuvo cerca de igualar el marcador, pero Parra respondió de la mejor forma.

Los capitalinos cada vez se fueron asentando más, mientras que los de Manizales bajaron un poco el ritmo, el cansancio comenzó a aparecer. Santa Fe se hizo del balón y Once Caldas optó por el contraataque.

Los de Panelo Valencia tuvieron varias oportunidades, hasta que el segundo llegó a los 81 minutos: Felipe Gómez definió con gran categoría tras un excelente pase de Michael Barrios.

Con este resultado, Once Caldas se une a América, Nacional e Inter de Bogotá que ya están en las semifinales de la Copa BetPlay.