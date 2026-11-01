Nicolás Rodríguez salió a aclarar su polémico disfraz en el Halloween de Nacional: “Pido disculpas”

Atlético Nacional sacudió las redes sociales el pasado sábado 31 de octubre. Ese día, el club posteó fotos de sus jugadores disfrazados para Halloween, y la creatividad de varios de ellos fue aplaudida por la hinchada y la prensa.

Jugadores de Atlético Nacional descrestan con sus disfraces de Halloween: James, Matheus, Cardona y más

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James Rodríguez de Joker, Edwin Cardona de vendedor de Vive 100 y Matheus Uribe como Blanca Nieves fueron los que más llamaron la atención. Sin embargo, hubo uno que generó polémica en redes: Nicolás Rodríguez con atuendo de guerrillero.

La confusión tomó por completo a los hinchas del FPC. Algunos señalaban que Rodríguez emulaba a un paramilitar, y otros a un guerrillero. En el contexto del conflicto armado que ha vivido Colombia durante décadas, el disfraz del jugador no cayó bien en muchos sectores.

🟢 #Atención | Comunicado de Nicolás Rodríguez, jugador de #AtléticoNacional, sobre el disfraz de participante en el conflicto armado que portó hoy en la dinámica del club 🗣️ “No tiene que ver ningún tipo de apoyo o burla hacia la gente… Pido disculpas” https://t.co/Nz1F5pb0mX — Diegol (@diegoooool__) November 1, 2026

Los jugadores de Atlético Nacional llegaron disfrazados a la sede por Halloween, pero la vestimenta de Nicolás Rodríguez como guerrillero generó controversia. ​El propio Nicolás Rodríguez confirmó el personaje al subir una historia con la canción "Historia de un guerrillero y un paraco" de Uriel Henao. ​Tras las reaciones generadas por la sensibilidad del tema en el país, la institución editó la publicación oficial y eliminó la aparición del jugador. — Hinchas Colombia (@ColHinchas) October 31, 2026

🚨 ¿VERGÜENZA NACIONAL? Polémica por el disfraz de Nicolás Rodríguez, futbolista de Atlético Nacional, cuyo atuendo durante la celebración de Halloween ha generado cuestionamientos por su aparente alusión a actores armados ilegales. El episodio desató críticas por la sensibilidad que representa el conflicto armado en Antioquia, un departamento golpeado durante décadas por la violencia. Desde Nación Paisa rechazamos cualquier conducta que pueda interpretarse como una exaltación de la violencia o una banalización del conflicto armado. @nacionaloficial, el conflicto armado no es un disfraz. La violencia que ha sufrido Colombia merece respeto. #NaciónPaisa #AtléticoNacional #Antioquia #ConflictoArmado #Colombia — Nación Paisa (@NacionPaisa) November 1, 2026

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Nicolás Rodríguez: “Mis compañeros me dicen guerrillo”

Fue tanto el revuelo que se armó en las redes sociales, que Nicolás Rodríguez tuvo que salir a aclarar por qué eligió el disfraz. Además de pedir disculpas por si ofendió a alguien, reveló la razón que lo llevó a elegir ese atuendo para Halloween.

“Aclaro una cosa, mi disfraz no tiene que ver ningún tipo de apoyo o burla hacia la gente, ni hacia las víctimas de todo este conflicto. Vengo de un pueblo donde lastimosamente está manchado por este tipo de cosas, quienes somos de allá estamos destinados a recibir este tipo de comentarios entre otros”, arrancó escribiendo Rodríguez en su cuenta de Instagram.

“A la interna del grupo tengo un sobrenombre, muchos de mis compañeros me dicen ‘guerrillero - guerrillo’ por el simple hecho de ser de San José del Guaviare. No me molesta, es la historia de mi departamento y no lo puedo tapar, me lo tomo con humor”, añadió.

Y cerró con: “Quien se sintió ofendido u otro sentimiento por el estilo, pido disculpas, nunca lo hice de mala manera, lo vi como algo divertido, algo que he llevado toda la vida por ser de donde soy. No me avergüenza ser de mi pueblo natal, no me avergüenzo de lo que vivimos algún tiempo, espero su comprensión”.

Comunicado oficial de Nicolás Rodríguez por su disfraz de guerrillero. Foto: Instagram - @nicolas_rodriguez_8

Edwin Cardona también tuvo que salir a aclarar su disfraz

Cardona, que se disfrazó como vendedor de Vive 100, también recibió un par de críticas por el atuendo que eligió. Sin embargo, salió al paso y por medio de una historia en su cuenta de Instagram reveló qué hay detrás de su disfraz.

Edwin Cardona aclarando por qué eligió el disfraz de vendedor de Vive 100. Foto: Instagram: @e.cardona10

“Elegí honrar al trabajador informal, aquellos que día a día salen a rebuscársela en la calle. Por ellos y todos los que bajo el agua, el sol, siempre nos dan un servicio. Bendiciones siempre”, fueron las palabras de Edwin Cardona.