Borrado de Selección Colombia hace público su deseo de volver y jugar la Copa América: es figura en Nacional

En medio de la renovación que vive la Selección Colombia, varios jugadores del pasado han manifestado su intención volver a ser llamados. Néstor Lorenzo, entrenador de La Tricolor, es quien tiene la última palabra.

Ramón Jesurún se pronunció por crucial decisión con James Rodríguez en Selección Colombia: tema cerrado

La joya del Real Madrid que la Selección Colombia le quiere quitar a España: joven prometedor

Uno de los que tuvo un corto paso por Selección Colombia, no volvió a ser llamado, y es figura de Atlético Nacional, es Marlos Moreno. El atacante de 30 años volvió al verde a mediados de 2025 y poco a poco recuperó el nivel con el que descrestó en el inicio de su carrera.

Marlos Moreno: “Me veo jugando la Copa América con la Selección Colombia”

A Marlos Moreno, durante 2016, lo llamaron un par de veces a la Selección Colombia que dirigía José Pékerman. Es recordado por su partido contra Bolivia, en eliminatorias al Mundial 2018, pero luego desapareció por completo del radar cafetero.

Su ausencia se debe, en gran parte, a que desde que fichó por el City Group en 2016 no logró establecerse en ningún equipo. La falta de continuidad y el nivel irregular le cerraron la puerta en Selección Colombia.

Hoy, con buenos desempeños en Atlético Nacional, el deseo de Marlos Moreno de volver a jugar con La Tricolor hace ruido.

“Me veo jugando la Copa América 2028. Hay que ser positivos. Allí estaremos con la ayuda de Dios”, le dijo Marlos Moreno al periodista César Augusto Londoño en entrevista con As Colombia.

“Hay que seguir trabajando, tratando de hacer las cosas de la mejor manera, y proyectándose uno a futuro”, añadió Marlos Moreno.

Marlos Moreno, figura de Atlético Nacional. Foto: Atlético Nacional

¿Tiene lugar Marlos Moreno en la nueva Selección Colombia? Depende de lo que considere el entrenador Néstor Lorenzo y sus ayudantes. Es evidente que el deseo del atacante llegar en un momento de renovación cafetera.

Apenas acabó el Mundial 2026, figuras como James Rodríguez, Juan Fernando Quintero y David Ospina dieron un paso al costado de la Selección Colombia. Ellos se sumaron a las ausencias, con el pasar del tiempo, de Juan Guillermo Cuadrado, Radamel Falcao y otros más.

Por eso, Lorenzo está probando las nuevas caras en un recambio generacional, acompañado de nombres ya consolidados. Joyas como Juan Manuel Rengifo, Samuel Velásquez y Matías Orozco buscan un lugar junto a Dávinson Sánchez, Gustavo Puerta y Richard Ríos.

Próximamente, en noviembre, Colombia jugará doble fecha amistosa ante Chile. Ahí se sabrá cuáles son las caras llamadas por Lorenzo para encarar los compromisos. Se esperan sorpresas y jugadores que empiecen a mostrar sus condiciones de cara al proceso mundialista de 2030.