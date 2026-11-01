Video | Influencer colombiano mostró tenso momento en Migración, tratando de entrar a México: “Estaba bien asustado”

El creador de contenido colombiano Yeison Guardo compartió recientemente un video que causó una oleada de reacciones en redes, luego de mostrar el interrogatorio al que fue sometido cuando intentaba ingresar a México. El influencer viajo al país para acompañar al cantante Blessd, pero su llegada estuvo lejos de ser tranquila.

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Guardo, que ha tomado reconocimiento por publicar bromas y situaciones de su vida diaria, cuenta con casi tres millones de seguidores. Esta vez dejó las risas a un lado y mostró una experiencia incómoda que, según lo que contó, lo puso nervioso.

En el video se puede ver que las autoridades le hicieron preguntas habituales sobre el vuelo de regreso, el sitio donde se hospedaría y las actividades previstas durante su visita. Sin embargo, el interrogatorio se alargó y se llegaron a tocar temas personales.

En uno de los momentos que más llamó la atención, una agente le pidió que explicara: “¿Qué tipo de contenido hacen?“. Mientras conversaba con él, también revisó su celular, algo que, según lo que dijo, él permitió voluntariamente.

La funcionaria incluso le pidió mostrar conversaciones privadas que había sostenido con Blessd, el artista colombiano al que iba a acompañar.

Esta situación causó comentarios en los internautas, los cuales encontraron el momento divertido y también cuestionaron las revisiones y recordaron otros testimonios de colombianos que aseguran haber enfrentado controles estrictos al llegar a México.

“¿Pero van a entrar a México o a Corea del Norte?“; ”Cuando entras a migración México sientes que estás en un examen que no estudiaste"; “Solo le faltó pedir prueba de la próstata”; “Uno siente como si llevara algo malo encima”; “Mi hermano si tu viste eso contigo que eres colombiano, imagínate a nosotros los cubanos”; “Le faltó pedirte que hicieras videollamada con Blessd”, entre otros comentarios.

Después de varios minutos de preguntas, Guardo y las personas que iban con él pudieron entrar al país. Durante el procedimiento, el influencer también expresó preocupación por algunos documentos que les habían solicitado. Al resumir cómo me sintió, reconoció que “estaba bien asustado”.

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El post de Guardo también dio de qué hablar por la pregunta que escribió en la descripción: “¿Por qué al colombiano se la ponen difícil cuando va a salir del país?“.

Es necesario recordar que los colombianos no necesitan visa para viajar a México por turismo, pero deben diligenciar un formulario de pre-registro y cumplir las condiciones de ingreso. Ese trámite no garantiza la entrada, ya que las autoridades pueden hacer preguntas y solicitar documentos para verificar el motivo del viaje y otros detalles de la estadía.