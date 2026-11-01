Cómo ahorrar energía en un carro eléctrico: así optimizará su autonomía

Expertos en movilidad eléctrica señalan que la autonomía de un vehículo eléctrico depende principalmente del estilo de conducción, el mantenimiento preventivo y la elección de los neumáticos. A partir de estos factores, comparten algunas recomendaciones clave para optimizar la eficiencia y así ahorrar energía en el automóvil.

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Estilo de conducción

De acuerdo con un blog especializado de Kia, tal como en un automóvil a combustión, una conducción suave extiende la autonomía de un vehículo eléctrico.

Según la marca, acelerar de forma brusca, frenar de golpe o conducir de manera agresiva consume más energía de la batería. Por eso recomiendan mantener una velocidad constante, evitar aceleraciones innecesarias, para que el auto recorra más kilómetros por carga.

En algunos carros se puede habilitar el ‘modo ecológico’ (Eco Mode) y tanto Kia como otras compañías del sector como Michelin recomiendan activarlo para mejorar la autonomía.

Los vehículos modernos permiten elegir diferentes modos de conducción. Foto: Getty Images

Asimismo, destacan disposiciones de algunos modelos como la ‘frenada regenerativa’ que algunos autos de estas tecnologías ofrecen. Este sistema ayuda, ya que convierte la energía cinética (la que se genera al frenar) en energía eléctrica que se devuelve a la batería.

Según Kia, el sistema de aire acondicionado sí consume energía en los vehículos eléctricos y su activación puede reducir la autonomía hasta en un 20%. Ante ello, recomiendan usar el pre acondicionamiento (disponible en algunos modelos) que permite programar la calefacción o enfriamiento del auto, mientras el vehículo está conectado al cargador.

Mantenimiento preventivo y elección de los neumáticos

En este aspecto, las marcas especializadas son enfáticos en destacar la relevancia de la actualización del software de estos vehículos. En diferentes blogs como el de Enel Colombia se asegura que las marcas fabricantes también instalan mejoras de eficiencia en sus actualizaciones.

Kia asegura que estos autos requieren menos mantenimiento que uno de combustión; sin embargo, precisaron que necesita cuidados clave como el estado de su batería, motor, suspensión y diferentes elementos del automotor en el que destacan los neumáticos.

Sobre las llantas, Michelin, Kia y Enel coinciden que su presión es uno de los factores más determinantes para optimizar la energía de estos vehículos.

Estas son las particulares llantas que necesitan estos vehículos. Foto: Tomado de www.michelin.com.co - A.P.I.

Además de que los neumáticos de estos vehículos son diferentes a los de los autos convencionales, los expertos aseguran que una presión baja aumenta la resistencia a la rodadura y, con ella, el consumo energético.