El vehículo eléctrico que se carga a través de sus neumáticos; un modelo que reta las electrolineras

Winduction, una empresa de la prestigiosa universidad ETH Zúrich, de Suiza, desarrolló una tecnología de carga inalámbrica denominada ‘inducción a través de las ruedas’, permitiéndole a un autobús eléctrico recargar batería con los neumáticos.

Las llantas que deben usar los híbridos y eléctricos: estas son las características especiales para estos vehículos

Esta innovación permite que el vehículo recargue la batería del autobús desde el pavimento a través de los neumáticos cada vez que el vehículo se detiene a recoger o dejar pasajeros.

¿Cómo logra esta novedosa recarga?

Para mayor novedad, el sistema no cuenta con cables ni mangueras; todo funciona automáticamente en tres pasos:

Placa de inducción en la parada: En el asfalto de la parada de autobús se instala una placa emisora conectada a la red eléctrica que genera un campo magnético.

En el asfalto de la parada de autobús se instala una placa emisora conectada a la red eléctrica que genera un campo magnético. Bobinas dentro del neumático: Las ruedas del vehículo incorporan un conjunto de bobinas receptoras de energía. Al estacionar sobre la placa, el campo magnético transfiere la electricidad por inducción directamente a la rueda.

Las ruedas del vehículo incorporan un conjunto de bobinas receptoras de energía. Al estacionar sobre la placa, el campo magnético transfiere la electricidad por inducción directamente a la rueda. Paso a la batería: La electrónica de potencia del autobús acondiciona la corriente recibida y la envía de forma inmediata al banco de baterías.

Autobús del proyecto. Foto: Winduction

Según los datos de Winduction, esto permite alcanzar una eficiencia en la transferencia de energía superior al 90% entre la infraestructura vial y el vehículo. Solucionando con ello una de las problemáticas más relevantes de estos vehículos: la carga.

En diferentes países del mundo en donde estos vehículos se hacen cada vez más fuertes, algunos conductores le temen por la falta de puntos de carga. Al crearse diferentes alternativas, la renovación del parque automotor se hace más latente.

Aunque los vehículos eléctricos ya tienen que trabajar con neumáticos diferentes a los de los autos convencionales, para esta innovación fue necesario un nuevo rediseño con las siguientes características.

Los neumáticos convencionales utilizan cinturones internos de acero para dar estructura, los cuales absorberían el campo magnético y se calentarían.

En su lugar, el proyecto utiliza neumáticos especiales sin componentes ferrosos ni cinturones de acero, diseñados específicamente para permitir el paso del flujo electromagnético sin pérdidas de energía.

Aunque este proyecto no se ha comercializado en diferentes lugares del mundo, se convierte en un importante salto de la industria que puede estar frente a otra gran renovación que impulse los vehículos de esta tecnología.