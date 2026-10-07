Los pocos puntos de carga para los vehículos híbridos y eléctricos son la principal piedra en el zapato para la renovación del parque automotor colombiano. Con el auge de estos automóviles, resurgió la cifra de la cantidad de cargadores que se necesitan en el país.

El Ministerio de Minas y Energías proyectó en la Hoja de Ruta de Movilidad Eléctrica que Colombia necesitará cerca de 20.000 puntos de carga para 2030.

Cargadores para vehículos eléctricos, ¿responsabilidad del Estado o un negocio para los privados?

Para lograr esta cantidad de puntos de carga, el ministerio calculó que se necesitaría una inversión de entre 255 y 390 millones de dólares. Colombia todavía está muy lejos de alcanzar esta cantidad de electrolineras y se necesita un trabajo articulado.

¿Cuántos cargadores para vehículos híbridos y eléctricos hay actualmente en Colombia?

El reporte más reciente de la cantidad de puntos de carga para vehículos eléctricos en Colombia fue reportado por el RUNT en mayo, cuando se informó que entonces había 520 puntos de carga públicos registrados en el territorio nacional.

Punto de carga de vehículos eléctricos en Colombia. Foto: Enel Colombia - API

Aunque en el momento no se ha actualizado oficialmente esta cifra, SEMANA conoció que para mediados de 2027, el país tendrá al menos 50 electrolineras nuevas instaladas por la fabricante de autos eléctricos chinos BYD.

Distintos proyectos estatales también han anunciado la instalación de estos puntos de carga; sin embargo, todavía se estima una lejanía considerable a las 20.000. Ahora bien, esta no es una problemática exclusiva de Colombia; ciudadanos de países como Estados Unidos han optado hasta por vender su vehículo al no tener electrolinera a disposición.

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A este contexto se le suma la preferencia que están teniendo los compradores por estos vehículos. De acuerdo con el informe más reciente de la ANDI y Fenalco, en Colombia se registraron en septiembre 5.895 vehículos eléctricos y 11.261 híbridos.

Esto marcó un hito en el país, puesto que, sumando estas dos categorías (17.156), se superó por primera vez en la historia las matrículas de los autos a combustión, que registraron 16.679 unidades.

Así se evidencia una gran necesidad de estos puntos de carga en el territorio nacional, por lo que se hace latente una nueva gran oportunidad de negocio.

Una nueva oportunidad de negocio

Juan Esteban Martínez, presidente de la Asociación Colombiana de la Movilidad Eléctrica (Acomoves), reveló en SEMANA que, en su opinión, los puntos de carga deberían ser una responsabilidad de privados, tal como ha sido hasta el momento.

“En nuestro criterio, el Gobierno no debe ser el que pone la infraestructura de carga”, dijo en una entrevista con este medio.

Juan Esteban Martínez, presidente de la Asociación Colombiana de Movilidad Eléctrica y Sostenible (Acomoves) Foto: Acomoves - API

Martínez añadió que “esto es un negocio del privado”, revelando la gran oportunidad de negocio que existe en el país.

Hasta el momento, han sido las empresas privadas, las fabricantes vehiculares y algunas administraciones municipales las que han instalado estas electrolineras, evidenciando lo expuesto por el líder del gremio en SEMANA.